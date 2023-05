VOTO TERAMO: MARRONI, “VOTATE PERSONE LIBERE E PREPARATE, SENZA BAVAGLI, E BURATTINAI DIETRO”

TERAMO – “Votare domenica e lunedì Maria Cristina, significa votare un gruppo di persone libere, indipendenti, senza lacci, senza bavagli, senza burattinai, bensì persone preparate, esperte e con professionalità di eccellenza in ogni ambito”.

Così nell’intervista streaming Maria Cristina Marroni, candidata sindaco di Teramo, sostenuta da tre liste civiche, coordinatrice provinciale di Italia viva. Dovrà sfidare domenica e lunedì il sindaco uscente del centrosinistra Gianguido D’Alberto, e il candidato del centrodestra, Carlo Antonetti.

Osserva poi: “Per i miei competitor sono arrivati i politici nazionali, io non li ho voluti: non sono le passerelle elettorali che fanno la buona amministrazione. Per di più in passato quando i politici nazionali venivano a fare passerelle erano avevano l’uso di farsi fare un report su quello che accadeva nella città dove erano ospiti, e parlavano di temi su quella città. Oggi nemmeno più quello”.

LA DIRETTA