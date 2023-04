VOTO TERAMO: ITALIA VIVA E AZIONE DIVISE NON CORRERANNO CON I SIMBOLI DEI DUE PARTITI

TERAMO – “Preso atto della mancanza di un’intesa politica sul rinnovo del Consiglio Comunale della Città di Teramo in cui i due partiti Azione e Italia Viva appoggeranno proposte diverse, abbiamo deciso che i due gruppi, in accordo con i nostri dirigenti e i tesserati sul territorio, non presenteranno i simboli ufficiali ma daranno vita a liste civiche di riferimento”.

Questo il commento dei due coordinatori regionali del futuro partito unico, Camillo D’Alessandro di Italia Viva e il deputato Giulio Sottanelli di Azione. Italia viva appoggia infatti la sua Maria Cristina Marroni, Azione il candidato del centrodestra, Carlo Antonetti.

“Questa scelta rappresenta una testimonianza dell’impegno e della volontà con il quale il nostro territorio sta lavorando per dar vita ad un nuovo soggetto politico che sia casa per liberali, popolari, riformisti e tutti quegli abruzzesi che cercano una proposta di governo che si candida a risolvere i problemi della nostra Regione”, si legge nella nota.

“Infatti – concludono – già da subito saremo impegnati a dar vita ad un coordinamento federativo che ci aiuterà ad effettuare scelte condivise in tutta la Regione e a rendere chiare le nostre linee politiche e proposte per le prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale, appuntamento nel quale il Terzo Polo sarà sicuramente in campo.”