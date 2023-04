VOTO TERAMO: LISTA FUTURO IN A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO CARLO ANTONETTI

TERAMO – Presentata la lista di Futuro In a sostegno di Carlo Antonetti, candidato sindaco del centrodestra alle elezioni amministrative di Teramo che si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio con eventuale turno di ballottaggio il 28 e il 29 maggio. In Abruzzo si vota in 31 Comuni di cui 9 nel Teramano.

Umberto Alfonsi – Avvocato, 50 anni Laura Angeloni – Funzionario Azienda Diritto allo Studio Universitario, 55 anni Paolo Brizzi – Imprenditore, 44 anni Massimiliano Carpineta – Imprenditore, 54 anni Rosalba Del Sordo – Impiegata presso azienda privata, 49 anni Alessandro Di Berardino – Impiegato in Azienda privata, 53 anni Fausta Di Berardo – Disability Manager presso la Asi di Teramo, 41 anni Gaetano Di Blasio – Pensionato, Presidente delle Guide Speleologiche d’Abruzzo, 66 anni Stefano Di Filippantonio detto Stefano – Dirigente medico presso la Asi di Teramo, 46 anni Giovanni Di Giacomantonio detto Gianni – Dirigente alla Asl di Teramo, 53 anni Eugenia Di Giandomenico – Laureanda in Lettere classiche e libraia, 28 anni Andrea Di Giovanni detto Andrew – Impiegato presso azienda di servizi e Vocalist, 37 anni Marco Di Giovanni – Ingegnere strutturista, anni 30 Silvia Di Lorenzo – Dirigente medico alla Asl di Teramo, 30 anni Fabrizia Fascioli detta Fabrizia – Impiegata, 37 anni Leonarda Foglia – Avvocata e impiegata amministrativa, 40 anni Franco Fracassa – Pensionato, 60 anni Giorgia Furlan – Psicologa e criminologa, 26 anni Mirella Marchese – Impiegata, 66 anni Francesco Mezzabarba – Infermiere, 32 anni Berardo Nardi – Ingegnere, Responsabile Servizio Tecnico Ruzzo Reti Spa, 63 anni Andrea Natali – Broker Assicurativo, 48 anni Paolo Pierannunzi – Commerciante, 49 anni Caterina Provvisiero detta Katia – Dirigente scolastico, 63 anni Giovanni Battista Quintiliani detto GB- Avvocato, 50 Anni Leda Ragas detta Regas – Arredatrice d’interni, fondatrice Comitato “Scuole Sicure Teramo”, 49 anni Deborah Salvatore – Istruttrice di nuoto e Direttrice impianto natatorio “Acquaviva”, 38 anni Maurizio Salvi – Imprenditore edile, 59 anni Simone Stirpe – Direttore di Banca, 45 anni Pietro Striglioni – Medico Veterinario, 50 anni Cristina Tritella – Direttrice artistica, Ballerina, coreografa e insegnante di danza, 45 anni Silvano Valente – Coordinatore Fisioterapista Adi, 37 anni