VOTO TERAMO: MARRONI, “VOTI CENTRODESTRA ANDATI A D’ALBERTO, E’ SCATTATO UN ‘AIUTINO'”

TERAMO – “La nostra sarà una opposizione costruttiva, vogliamo che alcune delle nostre proposte vengano prese in considerazione da questa maggioranza: la realizzazione di un refettorio e dormitorio per le persone in difficoltà e le fasce deboli, l’inglese nelle scuole primarie comunali, la gratuità degli asili nido”.

Lo afferma nell’intervista ad Abruzzoweb Maria Cristina Marroni, coordinatrice provinciale di Italia viva, candidata sindaco a Teramo, che con la sua coalizione civica ha preso il 9,1%, in una competizione vinta al primo turno dal sindaco uscente del centrosinistra, Gianguido D’Alberto, e con secondo arrivato il candidato sindaco del centrodestra, Carlo Antonetti. Ora Marroni siede in consiglio assieme a Niki Bartolini, della sua lista Teramo Protagonista.

Sul duro scontro di Antonetti e Lega nel post voto, commenta Marroni: “uno spettacolo triste, molto poco felice: ciascuno nel centrodestra dovrebbe fare un esame di coscienza e non accusare l’altro per la sconfitta. Se candidi una persona poi non può definirla con certi appellativi, come ha fatto la Lega, non mi è sembrato un comportamento civile. Ed anche Antonetti ha sbagliato a scagliarsi contro la Lega”.

Spiega però Marroni: “negli ultimi dieci giorni a Teramo c’è stato un passaggio di preferenze dalla destra alla sinistra, con il voto disgiunto, in maniera molto chiara, e da parte di tutte le liste a sostegno di Antonetti. Probabilmente D’Alberto avrebbe vinto al primo turno lo stesso, ma di molto poco, rischiando il ballottaggio, e invece c’è stato questo ‘aiutino’ corposo, su iniziativa di qualche ambiente molto influente del centrodestra. Non ne ho dubbi, abbiamo analizzato il voto in ciascun seggio, e faccio politica da troppo tempo per non confermare questa anomalia”.