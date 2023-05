VOTO TERAMO: TANCREDI, “D’ALBERTO INCONCLUDENTE E CITTA’ IN DECLINO, PER QUESTO SFUGGE AL CONFRONTO”

TERAMO – “La campagna elettorale è alle ultime battute, ma il sindaco uscente e ricandidato del centrosinistra Gianguido D’Alberto, continua a rifiutare confronti diretti. Noi dobbiamo illustrare quelli che sono i programmi e quello che intendiamo fare per Teramo, D’Alberto dovrebbe prima di tutto illustrare quello che ha fatto in questi anni, gli obiettivi raggiunti. E non deve dunque stupire il fatto che scappi, perché ha fatto davvero poco…”.

Così nell’intervista streaming l’ex parlamentare ed ex consigliere regionale Paolo Tancredi, commissario regionale di Noi moderati, forza politica che sostiene il candidato del centrodestra Carlo Antonetti, alle elezioni comunali di Teramo di domenica e lunedì. Noi moderati, che accoglie anche i candidati dell’Udc, condivide la lista elettorale con Forza Italia. A Silvi invece Noi Moderati si presenta da sola, a sostegno del sindaco uscente della Lega, Andrea Scordella.

“Teramo, questa è la verità – incalza Tancredi -, è una città in declino e senza visione, dopo anni di centrosinistra di D’Alberto. Il Comune ha tanti soldi nel cassetto, per la ricostruzione post sisma 2016 e altri canali di finanziamento, ma non è capace a spenderli. Solo ora, in campagna elettorale, si annuncia l’avvio della progettazione per il municipio di Teramo, e intanto si utilizzano altri spazi, pagando onerosi affitti. Non sono stati capaci di approvare nei termini il rendiconto di esercizio, con il rischio di un commissariamento ad acta. A Teramo ci sono grandi vuoti urbanistici, vedi il vecchio stadio o l’ospedale di Porta romana, rimasti tal quali, senza strategia e pianificazione, senza un’idea e un sogno da perseguire”.

A Silvi, invece, conclude Tancredi “Scordella ha ben operato, la città e cresciuta nel turismo e nella popolazione residente, tanti problemi sono stati risolti, e merita la riconferma”

LA DIRETTA