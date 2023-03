TERAMO – Ora è ufficiale: il centrodestra si compatta e ufficializza la candidatura a sindaco di Teramo, dell’avvocato Carlo Antonetti, ex presidente della Teramo basket.

“Il suo profilo civico conferisce spessore e forza all’intera coalizione. Un ringraziamento agli altri esponenti del cdx che hanno favorito il processo di sintesi, pur potendo ambire alla candidatura”, si legge nella nota dei coordinatori regionali di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, Lega, Luigi D’Eramo, Forza Italia, Nazario Pagano, Noi Moderati, Paolo Tancredi e Unione di centro, Enrico Di Giuseppantonio.

Ad appoggiare Antonetti ci sono poi Azione, di cui è segretario regionale il deputato Cesare Sottanelli, e Futuro in, la civica dell’ex assessore regionale Paolo Gatti.

“Le delegazioni di centrodestra hanno incontrato, a Teramo, l’avvocato Carlo Antonetti in vista delle prossime elezioni amministrative. Nel confronto è emersa la comune volontà di superare l’impasse amministrativa causata dall’attuale governo cittadino di centrosinistra e di lavorare all’elaborazione di una ambiziosa proposta programmatica per Teramo”, si legge ancora nella nota del centrodestra che così prosegue: “Le forze politiche del centrodestra considerano il prossimo appuntamento elettorale un’occasione importante di rilancio della città e, pertanto, hanno lavorato alla costruzione di un percorso condiviso con tutte le realtà cittadine alternative all’attuale compagine amministrativa, avendo in effetti partecipato ai lavori del tavolo di città composto non solo dalle forze politiche ma anche dai rappresentanti del mondo civico. La chiara intenzione di restituire, finalmente, a Teramo il prestigio di un’autorevole e più incisiva azione amministrativa, ha condotto all’individuazione del candidato a sindaco nella persona dell’avv. Carlo Antonetti, la cui candidatura, dichiaratamente civica, conferisce spessore e alto profilo a una coalizione ampia cui il centrodestra saprà imprimere slancio e prospettiva”.

“Vanno senza dubbio ringraziati quei rappresentanti di centrodestra che, pur potendo a buon diritto ambire alla carica di candidato sindaco, anteponendo l’interesse comune alla propria personale legittima ambizione, hanno favorito il processo di sintesi e, allo stesso tempo l’allargamento della coalizione, che adesso caratterizza, rafforzandola, la nuova proposta amministrativa”, conclude la nota.

La fumata bianca, dopo tanta ed estenuante attesa e altrettanti colpi di scena, è arrivata l’altro ieri dal tavolo nazionale del centrodestra. Nella ripartizione tra le forze alleate nei 13 capoluoghi di provincia al voto comunale il 13 e 14 maggio in Italia, Teramo è stato infatti assegnato a Forza Italia, che ha indicato Antonetti. E sarà dunque il 62enne avvocato a sfidare, appoggiato a questo punto anche dal centrodestra, il candidato del centrosinistra, il sindaco uscente, Gianguido D’Alberto, e l’ex vicesindaco, Maria Cristina Marroni, appoggiata da civiche e Italia viva.

A seguire la nota del senatore Maurizio Gasparri responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia

“Sono lieto dell’intesa unitaria del centrodestra in vista delle elezioni amministrative di Teramo. Come auspicava Forza Italia si è formato un ampio schieramento con le liste dell’intero centrodestra e con importanti realtà civiche. Attorno all’avvocato Carlo Antonetti si sono raccolte tante energie, con le quali potrà puntare al successo, per rilanciare il ruolo di Teramo”.

“Auguro ad Antonetti buon lavoro, ringrazio tutti i dirigenti della coalizione per la generosità dimostrata e la capacità di realizzare una convergenza che va oltre i confini del centrodestra. Forza Italia darà un apporto convinto affinché Antonetti sia il nuovo sindaco di Teramo”, conclude Gasparri.