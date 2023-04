TERAMO – “Auspico innanzitutto che sia una campagna elettorale seria e corretta, in cui si possa parlare di programmi per consentire ai cittadini di fare una scelta consapevole, e giudicare i cinque anni dell’amministrazione D’Alberto, nei confronti dei quali noi, ovviamente abbiamo un giudizio molto severo”.

Così’ nell’intervista streaming di Abruzzoweb, l’ex assessore regionale Paolo Gatti, leader della lista Futuro In, che nelle elezioni del 14 e 15 maggio appoggia il candidato sindaco civico del centrodestra Carlo Antonetti, assieme a Fdi, Fi, Lega, e civica del sindaco. Antonetti se la dovrà vedere con il candidato del centrosinistra, il sindaco uscente, Gianguido D’Alberto, e con la civica Maria Cristina Marroni.

Dure le parole di Gatti nei confronti dell’amministrazione D’Alberto: “Teramo ha assoluto bisogno di rilancio, di ritrovare un appeal, mancato negli ultimi anni, sia sotto il profilo politico, che economico e sociale. Serve un metodo diverso di fare amministrazione, occorre accelerare la ricostruzione pubblica che praticamente a Teramo è ferma, unico comune del cratere 2016 che non ha visto praticamente neanche un’opera riconsegnata, tranne rare eccezioni, ed anzi in molti casi purtroppo non ci sono neanche i progetti e nemmeno, addirittura, gli incarichi ai progettisti”.

Con la Lega, assicura Gatti, “non c’è nessun problema, appoggiamo con le nostre differenze lo stesso candidato sindaco e condividiamo il progetto per la città. La politica, al di là del gossip, si fa con le gambe delle persone. I rapporti sono assolutamente distesi e abbiamo un coordinamento in cui ci incontriamo praticamente quasi tutti i giorni”

Per quanto riguarda Marroni: “in caso di ballottaggio le convergenze programmatiche bisogna sempre trovarle, e credo del resto che ci sia una profonda divergenza tra Marroni e D’Alberto, ma ora dedichiamoci al primo turno”.

LA DIRETTA