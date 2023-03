VOTO TERAMO: PAOLO TANCREDI, “RAPPORTI CON LA LEGA SONO OTTIMI E DI GRANDE PROSPETTIVA”

TERAMO – “I rapporti con la Lega sono ottimi, stabili e di grande prospettiva. La mia affermazione relativa alla Lega e al segretario provinciale Iwan Costantini è stata fraintesa, volevo solo sottolineare quanto il centrodestra sia ricco di sensibilità, ma al contempo quanto sia capace di fare sintesi facendo dell’unita un vero punto di forza”.

Lo precisa l’ex parlamentare ed ex consigliere regionale Paolo Tancredi, coordinatore regionale di Noi con l’Italia, in merito all’intervista di Abruzzoweb di ieri sulla candidatura a sindaco alle elezioni di Teramo del 13 e 14 maggio, dell’avvocato Carlo Antonetti, ex presidente del Teramo Basket. Appoggiato dal centrodestra unito, oltre che da Azione di Carlo Calenda, e del segretario regionale e parlamentare Giulio Sottanelli, e da Futuro In, la civica dell’ex assessore regionale Paolo Gatti.

Aggiunge Tancredi: “Inoltre non ho mai detti, che ‘alcuni esponenti’ del centrodestra sono ipocriti”. Questo è infatti il testuale dell’intervista: “dopo di che, purtroppo non mi piace essere ipocrita, come purtroppo succede nel centrodestra, ci si è trascinati fino a pochi giorni da questa data, oggi siamo a 20 giorni dalla presentazione delle liste”, in riferimento alla convergenza del centrodestra sul civico Antonetti.

Questo il link all’intervista oggetto di precisazione: https://abruzzoweb.it/voto-teramo-tancredi-scelta-del-civico-antonetti-attenzione-al-territorio-da-parte-centrodestra/