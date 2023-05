VOTO TERAMO: PROSEGUE PARATA DI BIG: IERI DONZELLI PER FDI, OGGI CONTE PER MOVIMENTO 5 STELLE

TERAMO – Prosegue la parata di big a Teramo nell’ultima settimana di campagna elettorale, prima del voto del 13 e 14 maggio, a sostegno dei candidati sindaco Gianguido D’Alberto candidato del centrosinistra, e di Carlo Antonetti del centrodestra. Mentre la civica Maria Cristina Marroni, coordinatrice provinciale di Italia Viva, ha scelto di non invitare nessuno.

Oggi arriva Giuseppe Conte, ex premier e leader del Movimento 5 Stelle, per un incontro elettorale prima a Teramo, in piazza Sant’Anna, alle ore 16, poi a Silvi per il candidato sindaco del centrosinistra Giuseppe Gentile.

Ieri a Teramo è stata la volta, per i centrodestra, del responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia, il deputato toscano Giovanni Donzelli, che dopo aver fatto tappa a Silvi è stato ieri sera l’ospite d’onore della presentazione della lista di Fratelli d’Italia per le comunali di Teramo, nella sala convegni dell’hotel Abruzzi. “Conosco Teramo, la frequentavo vent’anni fa, quando mia moglie studiava qui. Era una città bella, vivace, ricca di gente e di cultura, ma anche economicamente attiva. Oggi vedo una città depressa, triste, rassegnata”, ha detto Donzelli.

Antonetti ha detto “di aver conosciuto in Fratelli d’Italia persone eccezionali sulle quali potrò contare sempre.

La presenza di molti big conferma in ogni caso, che l’esito del voto di Teramo, oltre 51mila abitanti, sarà letto inevitabilmente come un test in vista delle regionali della primavera prossima, e come un giudizio sull’operato dell’attuale governo di centrodestra, ed anche del nuovo corso del Partito democratico post congressuale.

A proposito di Pd, nel capoluogo teramano ci sarà la neosegretaria Elly Schlein: l’appuntamento è per un comizio, inizialmente previsto per il 9, poi spostato al 10 maggio, alle 21, in piazza Sant’Anna. In caso di maltempo alla Sala Polifunzionale della Provincia in via Comi.

Il 9 maggio sarà a Teramo anche il leader della Lega, Matteo Salvini, vice premier e ministro per le Infrastrutture: alle 10,30 sarà nel comitato elettorale di Antonetti.

Per D’Alberto, il 10 maggio alle 17, nel comitato del candidato sindaco, è prevista la partecipazione del parlamentare di Articolo uno Pierluigi Bersani.

Secondo quanto si è appreso, a Teramo sono annunciati il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in quota Lega, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, di Fdi. Dato per probabile anche l’arrivo di Antonio Tajani, di Forza Italia, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia.

A sostegno di D’Alberto ci sono sette liste: Insieme Possiamo, la lista del sindaco, il Partito democratico, il Movimento 5 stelle, le civiche Bella Teramo, Teramo Vive, In Comune per Te e Innova Teramo.

Antonetti risponde con cinque liste, Amote, la sua civica, Forza Italia – Noi moderati, che accoglie anche candidati dell’Udc, Lega, Fratelli d’Italia e Futuro in, la civica dell’ex assessore Paolo Gatti. A candidarsi con Amote anche i candidati di Azione, senza simbolo di partito.

Infine, Maria Cristina Marroni è appoggiata da tre liste: Teramo sul serio, Azione politica Teramo e Teramo protagonista