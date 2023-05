VOTO TERAMO: SALVINI, “AL LAVORO PER RIDURRE E POI ABOLIRE PEDAGGI SULL’AUTOSTRADA A24-A25”

TERAMO – “Da sei mesi ho spesso in testa l’Abruzzo, Regione che in passato non è stata spesso valorizzata. Riguardo all’autostrada A24/A25 penso che ho fatto più riunioni di tutti in assoluto: più dell’Autosole, della Milano Laghi ecc. Perchè qui c’è una eredità pesantissima. Manutenzioni non fatte, concessioni ritirate, viadotti, Gran Sasso… il mio obiettivo con il Commissario è aprire i cantieri e lavorare sui viadotti. A me piacerebbe ridurre e col tempo abolire il pedaggio su questa autostrada”.

Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, leader nazionale della Lega, nel suo tour elettorale a sostegno del candidato del centrodestra Carlo Antonetti.

Per Salvini “gli abruzzesi hanno pagato tanto in termini di tempo e denari e quindi è giusto far tornare a loro questo sacrificio”.

Nel corso del suo intervento a sostegno del candidato Antonetti, Matteo Salvini ha ‘spinto’ gli elettori di centrodestra al voto spiegando che “nel Consiglio dei Ministri del Primo Maggio abbiamo messo 4 miliardi nelle buste paga degli italiani per tutto il 2023 con aumenti che arrivano fino a 100 euro al mese. Poi, certo, non è che 100 euro al mese ti cambino la vita, però una mano te la da: ma qual è la cosa curiosa? La Schlein e il Pd, che incontrerò oggi pomeriggio a Roma per ragionare delle riforme ha già annunciato che farà battaglia in Parlamento per bloccare il Decreto Lavoro e per bloccare gli aumenti dei lavoratori. Ora: se uno prende 1.200 euro al mese e vota il suo Pd che a Roma gli vuole bloccare l’aumento dello stipendio allora la rata del mutuo se la paga con i palloncini. Il Pd è l’unico partito di sinistra al mondo che si batte contro un decreto che aumenta gli stipendi. Ditemi se è normale”.

Quindi, è il ragionamento del leader della Lega è che “votare centrodestra a Teramo aiuta anche il Governo a Roma”.

Salvini a Teramo è tornato sul tema delle concessioni balneari: “Sulla costa dopo tanti anni stiamo sbloccando la mappatura di tutte le spiagge” e in riferimento all’Abruzzo che ha “tra le spiagge più belle d’Italia”, “partirà dal mio ministero, e hanno detto per anni che non si poteva fare che l’Europa non voleva ecc, balle…” quella mappatura “per garantire che il mare d’Abruzzo possa essere gestito da abruzzesi, da gente che si sacrifica da cinquant’anni, altrimenti tri arriva uno dall’altra parte del mondo, ti offre di più e tanti saluti al lavoro abruzzese. Oggi è la festa dell’Europa, e a me piacciono tutte le feste e noi siamo padri fondatori dell’Europa, ma l’importante è che non sia l’Europa a farci la festa. Certo, ci servono i fondi europei, ma basta che qualcuno non venga a Teramo da Bruxelles a decidere che macchina dovete usare, cosa dovete mangiare, perché l’obbligo di avere l’auto elettrica nei prossimi anni è una follia che aiuta la Cina e danneggia e aziende italiane”.

“Il principio che anima me, Giorgia Meloni e Forza Italia è uno: dare peso e serietà al voto degli italiani. Se gli italiani votano quella coalizione o quella squadra, per 5 anni per 5 anni non si può cambiare nè squadra nè coalizione”, ha poi detto.

“Chi sceglie di votare la Lega ne fa una questione di valori. Domenica 14 maggio non si vota solo a Teramo, è anche la festa della mamma, non è la festa del genitore uno o del genitore due. La mamma è una mamma e il papa è un papa e il bimbo viene al mondo se ci sono un papà e una mamma… Non l’utero in affitto, i bambini in vendita. Ho visto raccapricciato che nella mia Milano nel prossimo weekend c’è la fiera del bambino dove ti spiegano dove lo puoi comprare, quanto costa, dove lo puoi scegliere. La definizione più educata è maternità surrogata”.

“La verità vera, di cui ha parlato anche la Schlein – prosegue – che avrà anche l’armocronista che le spiega come vestirsi, ha usato queste tre parole: Utero in affitto e io la ringrazio. Ha detto di essere favorevole all’utero in affitto: tradotto, di una donna in difficoltà economica. Che da una parte del mondo presta il suo corpo a qualcuno che ha qualche milione di euro sul conto in banca, che per nove mesi fa crescere una creatura che poi vende. Per me l’utero in affitto è un crimine universale contro donna e contro l’umanità. La donna non è in vendita; uno può noleggiare un monopattino non il corpo di una donna in difficoltà economica. E qualcuno da sinistra mi dice, no Matteo è una scelta di libertà. Chi sceglie di stare da quella parte, e non pretendo di essere nel giusto, sceglie un modello d’Italia, dove questo è possibile come la legalizzazione di alcune droghe, o come la cittadinanza data agli immigrati senza che abbiano compiuto diciott’anni. Per me cittadini italiani si diventa dopo aver compiuto un percorso di integrazione di volontà”, ha insistito il leader della Lega.