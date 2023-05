TERAMO – Continua lo scontro all’interno dell’allargata coalizione che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Teramo di Carlo Antonetti alle elezioni amministratrive, ed è guerra tra Lega e Azione.

A scatenare reazioni la conferenza stampa di ieri, con il segretario regionale del carroccio, il sottosegretario di Stato Luigi D’Eramo che, tra le altre cose, ha definito Antonetti un “inadeguato” e un “Cetto La Qualunque”, chiudendo definitivamente a una futura alleanza con Azione. (Qui il link)

“Ho ascoltato con tenerezza la conferenza stampa del Sottosegretario della Lega, Luigi D’Eramo, con la quale ha cercato, in maniera goffa, di trovare una spiegazione al pessimo risultato della sua lista alle elezioni amministrative di Teramo”, ha commentato Alessio D’Egidio, consigliere comunale eletto nella lista AmoTe e segretario teramano di Azione.

“Voglio innanzitutto ringraziare tutte le persone che hanno deciso di appoggiare il progetto civico di Carlo Antonetti, a partire dal candidato sindaco e da tutti quei candidati che, fin dal primo giorno, hanno girato per tutte le frazioni del territorio al fine di presentare la nostra idea della Teramo di domani. Degno di nota è certamente il risultato di Futuro In che, con il 14% delle preferenze, è risultata la lista più votata della coalizione”.

“Oggi il segretario regionale della Lega, Luigi D’Eramo, ha deciso – ha aggiunto D’Egidio – di attaccare pesantemente il candidato sindaco che, solo qualche settimana fa, in extremis, insieme agli altri partiti del centrodestra, aveva deciso di appoggiare. Sapevamo già che questo appoggio non era dettato da motivazioni ideologiche, ma da semplici calcoli; infatti, senza la figura di Carlo Antonetti e senza le due liste civiche in suo appoggio, il centrodestra unito non sarebbe riuscito ad arrivare neanche ad un eventuale ballottaggio e, con il 3% ottenuto, la Lega non avrebbe di certo eletto nessun consigliere comunale. Per questi motivi, credo che la Lega dovrebbe ringraziare per l’opportunità che questa coalizione le ha concesso: la forza più modesta della coalizione e l’unica a non esser riuscita a completare neanche la lista. Infine consiglierei all’On. D’Eramo, di andare bene a leggere la Carta dei Valori che Azione ha per comprendere la nostra linea politica”.

Al segretario teramano di Azione risponde la segretaria cittadina della Lega Teramo, Arianna Fasulo: “A D’Egidio che attacca la Lega ed il centrodestra, mentre tenta di salvare l’indifendibile Antonetti, rispondiamo che è certificato che un altro candidato Sindaco ma di vera espressione di Centrodestra, e senza Azione di Calenda, sarebbe sicuramente quantomeno andato al ballottaggio e poi avrebbe concorso con ampie chance alla vittoria. Antonetti è andato sotto di 18 punti percentuali rispetto a D’Alberto e molto sotto le percentuali delle recenti Politiche del centrodestra a Teramo. La Lega con un altro candidato Sindaco avrebbe eletto almeno 3/4 consiglieri comunali”.

“È singolare che D’Egidio nella sua prima uscita da neo consigliere comunale attacchi il centrodestra, senza il quale proprio lui non sarebbe mai stato eletto al comune di Teramo. Oramai è chiaro che Antonetti – ha concluso Fasulo – andrà a sedere nella prossima assise comunale nei banchi di Azione invece che con il Centrodestra”.