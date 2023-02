VOTO TERAMO: TANCREDI, “MAI DATO DISPONIBILITÀ A CANDIDARMI PER CENTRODESTRA”

TERAMO – ‘Ringrazio le forze politiche di centrodestra per la convinta proposta di candidatura. Ma non ho mai dato ma disponibilità a scendere in campo”.

Ad Abruzzoweb a rompere il silenzio e Paolo Tancredi ex parlamentare consigliere regionale, coordinatore regionale di Noi con l’Italia, fino a poche ore fa considerato come il papabile candidato sindaco al Comune di Teramo alle elezioni del 14 e 15 maggio.

“Ho sempre sostenuto che per opporsi con successo ad un sindaco uscente serve una adeguata tempistica, una strategia ed una organizzazione molto efficace. Oltre che una coalizione coesa”, aggiunge Tancredi.

La proposta di candidatura era stata avanzata dal centrodestra, con una interlocuzione tra il presidente della Regione Marco Marsilio di Fratelli d’Italia, e il leader di Noi con l’Italia, Maurizio Lupi. Ipotesi sostenuto in particolare da forza Italia, al di fuori dei tre nomi portati al tavolo nazionale come terna da cui scegliere, composta In primis dall’assessore regionale della Lega Pietro Quaresimale, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Pasquale Tiberii, e l’avvocato Carlo Antonetti, ex presidente del Teramo basket, che si è già candidato a sindaco , con una proposta civica, che sarà appoggiata anche da Azione.