VOTO TERAMO: ULTIME ORE PER CHIUDERE LE LISTE, QUARESIMALE CAPOLISTA DELLA LEGA?

TERAMO – Ultime ore a Teramo, e clima politico febbrile, per la chiusura delle liste dei candidati alle elezioni del 14 e 15 maggio. Il termine ultimo scadrà alle 12 di domani.

Tranne sorprese, saranno sette le liste del sindaco del centrosinistra uscente e ricandidato, Gianguido D’Alberto, cinque quelle del candidato del centrodestra, Carlo Antonetti, avvocato e ex presidente della Teramo Basket, e quattro quelle della candidata civica, ex vicesindaco e insegnante, Maria Cristina Marroni, coordinatrice provinciale di Italia viva.

Da quanto si apprende le maggiori difficoltà si riscontano nel centrodestra, partito in ritardo con l’investitura di Antonetti, ufficializzata solo il 23 marzo, e secondo una indiscrezione potrebbe tornare in campo, per dare manforte, l’assessore regionale al sociale e lavoro Pietro Quaresimale, come capolista della Lega.

Quaresimale, avvocato ed ex sindaco della vicina Campli, è stato per settimane il papabile candidato sindaco del centrodestra a Teramo. Poi però nel tavolo nazionale è stato deciso che nella ripartizione tra gli alleati dei candidati financo dei 13 comuni italiani capoluogo al voto a metà maggio, Teramo doveva spettare a Forza Italia, che assieme a Paolo Tancredi, segretario regionale di Noi Moderati, ha preferito convergere su una figura civica e alla sua prima esperienza politica, come appunto Antonetti.

Quaresimale, con senso di disciplina, ha dunque fatto un passo di lato, sottolineando che “lo sforzo da parte mia e della Lega per dare nuovamente un governo cittadino di centro destra al capoluogo resta invariato”.

E ora i salviniani, meno radicati a Teramo rispetto ad altri territori, hanno bisogno di un capolista di peso e autorevole, e dunque l’assessore potrebbe essere della partita.

Ad oggi sono stati resi noti già i nomi della civica di D’Alberto, Insieme Possiamo, con tutti gli assessori in carica ancora in corsa, e di Futuro in, la civica dell’ex assessore Paolo Gatti.

Gianguido D’Alberto sarà appoggiato da sette liste: Insieme Possiamo, il Partito democratico, il Movimento 5 stelle, le civiche Bella Teramo, del vice sindaco Giovanni Cavallari, Teramo Vive, dell’assessore Valdo Di Bonaventura, In Comune per Te, la lista del presidente della Provincia Camillo D’Angelo, e la new entry Innova Teramo, dell’ex assessore Maurizio Verna.

A sostenere Carlo Antonetti sono cinque liste: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia assieme a Noi moderati, il citato Futuro in e infine la civica di Antonetti, AmoTe, nella quale confluiranno anche i candidati di Azione.

La candidata sindaco Maria Cristina Marroni avrà infine quattro liste civiche a suo sostegno: Teramo protagonista, Azione politica, formazione politica di Gianluca Zelli, imprenditore della Sgb Humangest, Teramo sul serio, dell’ex vicesindaco Dodo Di Sabatino, e la la lista Nuovo ospedale a Villa Mosca, che nasce dall’omonimo comitato di quartiere, il cui capolista sarà il medico Siriano Cordoni.