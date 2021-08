VOTO TORNIMPARTE: LETTERA APERTA AI CITTADINI DEL CANDIDATO ANGELINI

TORNIMPARTE – Lettera aperta del candidato sindaco Marco Angelini ai cittadini di Tornimparte (L’Aquila), in vista delle prossime elezioni amministrative nel comune dell’Aquilano. Il documento fa seguito ad altre due lettere inviate in precedenza.

LA LETTERA

Carissimi Concittadini e Concittadine,

questo potrebbe essere un ultimo e accorato appello alla partecipazione, per chiunque abbia a cuore le sorti di Tornimparte e della sua gente. La “partita” volge al termine e siamo in “zona cesarini”. Sono a disposizione per definire con voi i nomi per la LISTA.

Siamo probabilmente alla resa dei conti e sta a noi, ora, decidere se ridare luce a Tornimparte o continuare ad annaspare nelle tenebre.

Mi auguro che tutti abbiate avuto modo di riflettere sulle considerazioni che ho cercato di condividere con voi attraverso le mie due precedenti lettere: senza sconti per nessuno e con la massima obiettività, ho cercato di fare il quadro della situazione passata e presente, per ipotizzare il futuro. Un futuro che richiede il coraggio delle nostre azioni.

Credo sia doveroso chiedersi cosa ci si può e ci si deve aspettare se sarà rieletta un’amministrazione in continuità con la precedente (che ha fatto ciò che ha fatto e che molto spesso non ha proprio fatto…). A voi la risposta e l’ardua sentenza.

Ma al peggio NON c’è limite; il (più) peggio (anche se non si può dire) si può di sicuro fare.

I personaggi e i nomi che circolano in questo momento, lasciano senza parole. Deve spaventare la presunzione, l’arroganza e soprattutto l’incoscienza con cui si propongono, SAPENDO DI NON SAPERE dove andare a parare e peggio ancora se ignorano la loro ignoranza.

Ma sono coscienti, questo sì, che per ambizioni personali, forse c’è dell’altro, calpesterebbero chiunque e dovunque, pur di mettersi in mostra e in evidenza.

Ribadisco con fermezza che insieme e uniti possiamo rimettere sul giusto binario e/o in carreggiata Tornimparte. Allora rompiamo gli indulgi e FACCIAMOLO.

Di seguito i miei contatti e nel restare a disposizione, rinnovo fraterni saluti.