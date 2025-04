L’AQUILA – Spunta un nuovo candidato alle elezioni per il nuovo rettore dell’Università dell’Aquila: si tratta del professor Roberto Carapellucci, ordinario del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia (DIIIE).

Sale a quota quattro, quindi, il numero dei candidati contando anche i già noti Fabio Graziosi, Marco Valenti e Luca Lozzi che si contenderanno la successione di Edoardo Alesse, nei tre turni di votazioni dal 12 giugno al 23 giugno, con quorum decrescente ed eventuale ballottaggio.

La disponibilità del professor Carapellucci – presidente del Consiglio di Area Didattica di Ingegneria Industriale (I3D) e recentemente eletto presidente della Advanced Energy Systems Division (AESD) della American Society of Mechanical Engineers (Asme), la più autorevole società americana e tra le più prestigiose società a livello mondiale nel campo dell’ingegneria meccanica – sarebbe stata annunciata dal direttore del Dipartimento dell’Ateneo aquilano, Vincenzo Stornelli, a sua volta finito nei mesi scorsi tra i papabili alla candidatura.

L’obiettivo, secondo quanto si è appreso, sarebbe quello di dirottare su un candidato di bandiera i voti che sarebbero a andati presumibilmente al favorito Graziosi.

Domani, martedì 29 aprile, dalle 15, nell’ assemblea pubblica di ateneo per le elezioni in programma nell’aula Magna del Polo di Roio, è previsto il punto sui candidati con il confronto tra quelli scesi già in campo: a moderare sarà dal decano professor Mauro Feliziani.

Ogni candidato avrà a disposizione 20/25 minuti per esporre il proprio programma rettorale. L’ordine degli interventi sarà definito mediante sorteggio.

La data di domani come termine è meramente indicativa perché non sussiste un obbligo di deposito candidature.