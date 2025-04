VOTO UNIVAQ: I QUATTRO CANDIDATI A RETTORE PRESENTANO PROGRAMMI, OGGI ASSEMBLEA PUBBLICA

L’AQUILA – Presenteranno oggi i propri programmi i quattro aspirati rettore candidati alle elezioni dell’Università dell’Aquila in programma nei tre turni di votazioni dal 12 giugno al 23 giugno.

L’assemblea pubblica comincerà alle 15 nell’aula Magna del Polo di Roio.

Come anticipato da AbruzzoWeb, saranno in quattro che si contenderanno la successione di Edoardo Alesse: oltre ai già noti Fabio Graziosi, direttore del dipartimento di Ingegneria, Scienze dell’Informazione e matematica (Disim), Marco Valenti, del Dipartimento Scienze cliniche applicate e biotecnologiche (Discab), direttore del Centro regionale autismo, componente del Comitato Etico Regionale per gli studi clinici, consigliere dell’Ordine dei Medici dell’Aquila, e Luca Lozzi, direttore del dipartimento di Scienze fisiche e chimiche (Dsfc) nonché ex direttore del centro di microscopie di Univaq, e dal 2019 responsabile anche della manifestazione Street science nell’ambito della notte Europea dei ricercatori, si è aggiunto il professor Roberto Carapellucci, ordinario del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia (DIIIE) e presidente della Advanced Energy Systems Division (AESD) della American Society of Mechanical Engineers (Asme).

Ogni candidato avrà a disposizione 20/25 minuti per esporre il proprio programma rettorale. L’ordine degli interventi sarà definito mediante sorteggio. A moderare sarà il decano dell’Ateneo, professor Mauro Feliziani.

Prevista, inoltre, una sessione di domande e risposte. Alla fine delle presentazioni dei candidati si aprirà il dibattito e le domande potranno essere poste solo dal pubblico in sala, raccolte e moderate dal Decano. I candidati risponderanno in ordine alternato.