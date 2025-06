VOTO UNIVAQ: NESSUN CANDIDATO OTTIENE MAGGIORANZA ASSOLUTA, PRIMO GRAZIOSI. SECONDO TURNO 17 GIUGNO

L’AQUILA – Si è concluso il primo turno di votazioni per l’elezione del nuovo rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila.

Alla luce di tale esito – fa sapere in una nota l’Università -, nessuno dei quattro candidati ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti necessaria all’elezione. La seconda votazione si terrà martedì 17 giugno.

Al primo posto il grande favorito con 370,23 voti, Fabio Graziosi, direttore del dipartimento di Ingegneria, Scienze dell’Informazione e matematica (Disim), presidente della Fondazione Vitality, organismo di Hamu. Secondo con 98,66 voti Marco Valenti, del Dipartimento Scienze cliniche applicate e biotecnologiche (Discab), direttore del Centro regionale autismo, componente del Comitato Etico Regionale per gli studi clinici, consigliere dell’Ordine dei Medici dell’Aquila;

a seguire con 71,18 voti Luca Lozzi, docente di Fisica sperimentale, direttore del dipartimento di Scienze fisiche e chimiche (Dsfc), nonché ex direttore del centro di microscopie di Univaq, e dal 2019 responsabile anche della manifestazione Street science nell’ambito della notte Europea dei ricercatori; infine l’ultimo a presentare la candidatura, con 32,76 voti, Roberto Carapellucci, ordinario del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia (Diie) presidente del Consiglio dell’area didattica ingegneria industriale, nonché presidente della Advanced energy systems division (Aesd) della American society of mechanical engineers (Asme).

Il sistema stabilito prevede che venga contato un voto per ogni professore, 0,5 per gli studenti e circa lo 0,22 per il personale. Sono andati a votare 854 elettori su 1207 aventi diritto (nel dettaglio: 843 schede votate e 11 astensioni), per un’affluenza pari al 69,84%.