VOTO VASTO: BOCCHINO, “LIBEREREMO LA MIA CITTA’ OSTAGGIO DEL CENTROSINISTRA DA 15 ANNI”

VASTO – “Sono tanti anni che faccio politica e non mi sono mai tirata indietro quando il partito chiamava mi è sembrato sempre giusto mettersi la faccia e lpo farò anche questa volta, per la mia città, ostaggio del centrosinistra per 15 anni, per dire basta all’immobilismo del sindaco Menna”

E’ uno dei passaggi dell’intervista di Abruzzoweb alla candidata consigliere comunale di Vasto Sabrina Bocchino, 50enne imprenditrice, consigliere regionale della Lega, e consigliere segretario dell’ufficio della presidenza del Consiglio, che corre nella sua città a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, l’avvocato Guido Giangiacomo.

A Vasto, città più grande al voto ad ottobre, con 38.747 abitanti, corre oltre che Giangiacomo, per il centrosinistra il sindaco uscente Francesco Menna, e ancora Alessandra Notaro, ex magistrato onorario, candidata per il gruppo “La buona stagione”, Dina Carinci del Movimento 5 stelle, a capo del progetto civico ChiAmaVasto, l’avvocato Angela Pennetta, con la civica L’Arcobaleno, e Anna Rita Carugno, con la sua lista animalista “Movimento Ora, rispetto per tutti gli animali.

“Abbiamo un candidato sindaco molto valido, Giangiacomo, da oltre 25 anni è nel centro-destra e fra l’altro abbiamo iniziato a fare i consiglieri comunali insieme, nel 1998, una persona molto capace e competente che dal primo giorno che metterà piede a palazzo di Città saprà come fare le cose, come iniziare a governare veramente”, afferma Bocchino.

Nel video l’intervista integrale.