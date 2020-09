VOTO VILLETTA BARREA: CANDIDATO SINDACO COLANTONI CHIUDE CAMPAGNA ELETTORALE

VILLETTA BARREA – Oggi alle ore 19 a villetta Barrea in piazza Leonardo Dorotea si terrà la manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le elezioni amministrative del comune nel parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise della lista civica “Proposta del territorio”, che candida a sindaco Erminio Colantoni.

LA LETTERA DI COLANTONI AI CITTADINI

“Cara Concittadina e caro Concittadino, Sono lieto di presentarti il nostro programma amministrativo per le elezioni comunali di Villetta Barrea del 20 e 21 settembre prossimi. Abbiamo deciso di partecipare alla prossima competizione elettorale per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale di Villetta Barrea, perché pensiamo sia utile a tutti cominciare a ragionare come territorio e non più come singoli paesi che rappresentano piccole comunità di poche centinaia di persone.

I problemi che più ci affliggono in questi tempi, spopolamento dei nostri paesi, mancanza di un lavoro stabile per i nostri giovani, che sono costretti ad cercarlo altrove, servizi primari carenti o inesistenti, non si possono affrontare come singole realtà.

Purtroppo da soli non riusciamo ad incidere ed affrontare i seri problemi del territorio del lago di Barrea. Pensiamo quindi che con l’unione amministrativa dei tre paesi del lago, Villetta Barrea, Civitella Alfedena e Barrea, in un unico ente comunale, oltre al risparmio gestionale, sia più facile offrire servizi primari, ovvero sanitari, scolastici, comunicazione, uffici postali e bancari, mobilità, cultura, e comunque iniziative a sostegno delle persone in condizione di maggior necessità.

Nel caso in cui il nostro programma amministrativo, trovi il tuo consenso, ti chiediamo il tuo voto. Per contro noi ci impegniamo a lavorare per il nostro comune e per il nostro territorio, disposti ed aperti a proposte e collaborazioni.

E’ nostra intenzione, altresì, creare un laboratorio partecipato aperto alla collaborazione di ognuno, con idee e proposte per Villetta ed il nostro territorio. Anche se il nostro percorso è appena iniziato, abbiamo riscontrato l’attenzione e la disponibilità di tanti cittadini, convinti che insieme ce la possiamo fare

