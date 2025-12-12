VOUCHER “SPORT E OPPORTUNITA”‘: COMUNE L’AQUILA APPROVA LA GRADUATORIA PER L’ACCESSO AI MINORI

L’AQUILA -L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila rende nota l’approvazione e la pubblicazione della graduatoria per l’assegnazione dei voucher elettronici del progetto “Sport Opportunità”, destinati a sostenere la partecipazione dei minori alle attività sportive per l’anno sportivo 2025/2026.

«Lo sport è uno strumento potentissimo di crescita, inclusione e salute. Con il progetto Sport Opportunità abbiamo trasformato questo principio in un impegno concreto, sostenendo le famiglie e mettendo al centro i minori più fragili. Continueremo a lavorare per rafforzare politiche sociali che riducano le disuguaglianze e permettano ai ragazzi di praticare sport, crescere in un ambiente sano e sentirsi parte attiva della città, indipendentemente dalle condizioni familiari» dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini.