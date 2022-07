VQR: IL GSSI DELL’AQUILA AI VERTICI DELLE MIGLIORI UNIVERSITA’ ITALIANE

L’AQUILA – Il Gran Sasso Science Institute dell’Aquila è ai vertici delle migliori università italiane per la ricerca condotta in tutte le sue 4 aree di Fisica, Matematica, Informatica e Scienze Sociali.

Per la precisione, nella recente valutazione ANVUR, la Scuola Universitaria Superiore con sede a L’Aquila si è posizionata al primo posto in Italia nel settore Informatica (INF01), al secondo per l’Analisi Matematica (MAT05) e la Fisica Sperimentale (FIS01) ed è quinta per l’Economia Applicata (SECS P/06).

Il rapporto VQR presentato ieri a Roma dall’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), analizza le attività di ricerca e terza missione dei docenti e dei ricercatori nel periodo 2015 – 2019.

I risultati mostrati riguardano oltre 130 università statali e private, enti di ricerca e altre organizzazioni, sottoposte alla valutazione di più di 183 mila prodotti della ricerca (es. pubblicazioni, brevetti, attività di terza missione) classificate in 17 aree, suddivise a loro volte in macrosettori e poi settori disciplinari.

In base alla valutazione dei dipartimenti italiani, il GSSI è già stato selezionato per concorrere ai dipartimenti di eccellenza per l’area “Matematica e Informatica”.

Grande soddisfazione è espressa dal rettore del GSSI Eugenio Coccia: “Questi risultati ci rendono orgogliosi, sottolineano la nostra capacità di attrazione di docenti e ricercatori di altissimo profilo e confermano quelli molto lusinghieri, comunicati qualche settimana fa, sulla qualità del nostro reclutamento, per cui siamo al secondo posto tra tutti gli atenei italiani”.