WALKING ON THE MOON: SCUOLA INFANZIA ISOLA DEL GRAN SASSO PARTECIPA A PROGETTO DIDATTICO ASI

ISOLA DEL GRAN SASSO – Walking on the Moon, cantava il mitico cantautore britannico Sting e, forse, questa luna che “ieri” ci sembrava irraggiungibile, oggi sembra sempre più vicina. Lo sanno bene i piccoli studenti della scuola dell’Infanzia di Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo, che hanno partecipato all’iniziativa “ L’Agenzia spaziale italiana ti porta sulla luna”, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado nell’ambito del primo Accordo multilaterale di cooperazione internazionale del Programma lunare Artemis.

In occasione del primo lancio di Artemis, infatti, l’Agenzia Spaziale Italiana ha offerto la possibilità non solo alle scuole, ma a tutti gli italiani di fare arrivare la loro creatività in orbita intorno alla luna. Anche i piccoli del istituto di Isola hanno voluto esprimere il loro contributo, elaborando una originalissima idea di Spazio insieme alle loro docenti.

Lo hanno fatto attraverso la realizzazione di quattro sequenze fotografiche montate sotto forma di fumetto. Se il lavoro svolto verrà selezionato, sarà inviato su supporto digitale in orbita intorno alla luna con la prima missione del programma Artemis.

