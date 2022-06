WALTER CAVALIERI, NOVE MARTIRI: GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DELL’AQUILA

L’AQUILA – La casa editrice aquilana Portofranco sta per mettere in stampa un nuovo lavoro di Walter Cavalieri relativo al periodo della seconda guerra mondiale “sul quale lo storico si è lungamente cimentato con opere di indubbio valore”.

Come si legge in una nota, “questa volta egli ricostruisce in dettaglio, giorno per giorno ed ora per ora, i vari momenti della dolorosa vicenda dei Nove Martiri Aquilani, pubblicando gli atti del procedimento penale istruito presso il Tribunale dell’Aquila fra il 1944 e il 1952”.

“La scelta dell’Autore è quella di prendere le mosse da un corposo memoriale accusatorio della madre di una delle nove vittime, le cui considerazioni vengono messe di volta in volta a confronto con le numerose escussioni di testimoni disposte dal Giudice istruttore. Fra queste, le deposizioni di resistenti, di fascisti e di autorità di spicco come l’ex prefetto Biancorosso e l’ex arcivescovo Confalonieri”.

“Tutto ciò che fa parte di detta ricostruzione è rigorosamente tratto dai documenti depositati presso l’Archivio di Stato dell’Aquila e finora sottoposti a segretazione in base alle vigenti norme di legge”, conclude la nota.