L’AQUILA – “La situazione è delicata”.

È tutto ciò che Roberto De Cesaris, legale del 56enne denunciato all’Aquila per aver installato microcamere nei bagni di appartamenti affittati per brevi periodi, concede al telefono.

Nessun commento, nessuna replica alle domande in relazione alla posizione del suo assistito.

Questa mattina – riporta l’Ansa – l’uomo era al lavoro nel suo locale commerciale del centro storico. Alcuni giornalisti hanno tentato di intervistarlo prima e al momento dell’uscita, ma si è allontanato rapidamente tra le auto parcheggiate.

Sono una quindicina le segnalazioni alla Polizia, presentate dagli inquilini del condominio. L’uomo è stato denunciato per interferenza illecita nella vita privata.