WEBINAR CONFINDUSTRIA, LEGGE DI BILANCIO 2022: LE PRINCIPALI MISURE FISCALI PER LE IMPRESE

L’AQUILA – Si rinnova l’appuntamento con imprese e manager per la disamina delle principali novità contenute nella manovra di Bilancio 2022.

L’appuntamento è organizzato da Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, da Confindustria Marche e Confindustria Abruzzo in collaborazione con Sistemi formativi Confindustria e con il supporto di 4Manager.

Il webinar on line “Legge di Bilancio 2022, le principali misure fiscali per le imprese” è in programma il 4 marzo prossimo, alle 10.”Il webinar”, spiega Francesco De Bartolomeis, direttore di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, “costituirà l’occasione per un’analisi delle principali misure fiscali di interesse per le imprese contenute nel decreto legge Fiscale e nella Legge di Bilancio 2022.

In particolare verranno approfonditi i temi relativi alle novità in materia di Irpef e Irap, agli interventi di rivalutazione, ammortamenti e altre misure per le imprese, le misure a sostegno dell’edilizia e a sostegno degli investimenti innovativi, oltre agli interventi su Iva e liquidità”.

Il programma prevede, alle 10, i saluti di Stefano Cuzzilla, presidente 4.Manager; Francesca Mariotti, direttore generale Confindustria; Vincenzo Briziarelli, presidente Confindustria Umbria; Paola Bichisecchi, direttore generale Confindustria Marche e Francesco De Bartolomeis, direttore generale Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno.

A seguire, Stefano Santalucia, dell’area politiche fiscali di Confindustria illustrerà le novità in materia di Irpef e Irap: gli interventi su rivalutazione e ammortamenti e altre misure per le imprese.

Alle 10,50 è prevista la relazione di Giulia Abruzzese, dell’area politiche fiscali di Confindustria, sulle misure a sostegno degli investimenti innovativi (R&S, 4.0, Patent box).