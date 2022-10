WEBINAR PER AVVOCATI: FALIVENE E QUARESIMALE “AL LAVORO PER TAVOLO TECNICO REGIONALE”

L’AQUILA – Si è tenuto ieri il secondo incontro del Corso di formazione per Avvocati : “Principio di legalità: Poteri, funzioni e responsabilità genitoriali e professionali in ambito minorile”, organizzato dalla Presidenza del Consiglio regionale dell’Abruzzo con l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.

“Di ampio respiro e illuminate è stato l’intervento dell’Avvocato Vincenzo Di Girolamo sull’ascolto del minore quale momento nevralgico e fondamentale che segna in modo spesso irreversibile il futuro dello stesso e dei genitori” ha evidenziato la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza Maria Concetta Falivene.

Di Girolamo ha sottolineato come “l’assunzione della testimonianza di un minore è un momento delicatissimo che pone tutti gli operatori dinanzi al difficile compito di contemperare le necessità relative alla acquisizione della prova con quella di protezione del dichiarante. Evitare la vittimizzazione del minore e al tempo stesso saperne tradurre la sensibilità, l’emotività, il linguaggio in informazioni affidabili per chi deve giudicare è il compito, non semplice, affidato a tutte le parti del processo”.

“Dalla consapevolezza dell’importanza sulle modalità dell’ascolto e di accertamento delle capacità e responsabilità genitoriali – unitamente all’Assessore regionale delle Politiche sociali Pietro Quaresimale – abbiamo generato questa giornata d’incontro – ha sottolineato ancora Falivene – per dare vita ad un Tavolo tecnico regionale sulla capacità e sulla responsabilità genitoriale, in cui verranno esaminati i punti di forza e le criticità in virtù del principio di legalità”. A questo proposito, l’assessore Quaresimale ha dichiarato: “Sono certo che il Tavolo tecnico di confronto genererà un approccio sistemico, volto alla tutela concreta dei minori e della famiglia ed una sensibilizzazione di tutte quelle fragilità che si manifestano in tale ambito”.