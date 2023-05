WEEK END SUL TRATTURO MAGNO: VISITE, PASSEGGIATE E LABORATORI A CAPORCIANO, BOMINACO E FONTECCHIO

L’AQUILA – Iniziano il prossimo week end, 27 e 28 maggio, gli eventi organizzati da Tratturo Magno 101 A.P.S. nell’ambito del bando per il “Turismo Esperienziale” della Fondazione Carispaq.

Una serie di visite guidate e laboratori, fra Caporciano e Bominaco, borghi arroccati ai margini del Tratturo Magno, l’antica via della transumanza, e Fontecchio, gioiello della Valle Subequana, ricchi di storia e monumenti. Si racconteranno le tradizioni del territorio, ma anche la storia recente ed il presente, con le nuove iniziative artistiche, culturali e artigianali che stanno nascendo.

“Ciascuno potrà scegliere le iniziative che più rispecchiano gli interessi ed il tempo a disposizione. Oppure può essere l’occasione per passare l’intero fine settimana sul territorio, pernottando in una delle strutture della zona e…partecipare all’intero programma”, spiegano gli organizzatori.

Da notare, oltre alla vista al borgo, e ai più importanti e noti punti di interesse come il complesso benedettino ed il castello di Bominaco e le chiese di Caporciano, una camminata escursionistica che toccherà per la prima volta tre “Tholos” i ripari in pietra costruiti nei secoli passati da contadini e pastori ed una originalissima visita “partecipata” a Fontecchio durante la quale i partecipanti realizzeranno un “album ricordo” artistico.

Per informazioni e prenotazioni Andrea Portante D’Alessandro (335 5994 204) e Patrizia Fonzi (347 917 2133).

IL PROGRAMMA

Sabato 27 Maggio

10:00-13:00: Laboratorio itinerante a Fontecchio: libro d’artista

10:00-13:30: Anello dei Tholos

11:00-13:00: Bominaco con Castello e Eremo di San Michele

15:00-17:30: Caporciano: il borgo e le chiese

Domenica 28 Maggio

10:00-13:00: Laboratorio itinerante a Fontecchio: libro d’artista

11:00-13:30: Bominaco con Castello e Eremo di San Michele

15:00-17:30: Caporciano: il borgo e le chiese