WELCOME AQ, DOMANI TAGLIO NASTRO PER SECONDO UFFICIO IAT DELLA CITTA’ DELL’AQUILA

L’AQUILA – È organizzato per sabato 24 aprile il taglio del nastro tricolore di “WelcomeAq”, nuova agenzia di viaggi e secondo info point Iat della città dell’Aquila. L’appuntamento è in Corso Federico II, 58r, presso Galleria Irti, alle ore 10.30.

Presenti all’evento il senatore Gaetano Quagliariello, la senatrice Stefania Pezzopane, l’assessore regionale Guido Quintino Liris, i consiglieri regionali Pierpaolo Pietrucci e Americo Di Benedetto, l’assessore comunale con delega al Turismo e avvocato Fabrizia Aquilio e Pierluigi Biondi, il consigliere comunale Daniele D’Angelo.

Officerà la Santa Benedizione dello Iat Don Cristoforo Simula, direttore dell’Ufficio pastorale per lo sport, turismo e tempo libero della Curia dell’Aquila.

A fare gli onori di casa, Explora Tourism Services, la cooperativa che gestirà l’agenzia di viaggi e che, per lanciare il servizio turistico, novità esclusiva per il capoluogo, accoglierà le istituzioni con un open day a bordo della propria navetta elettrica, per dei tour esperienziale attraverso le via del centro storico

Il progetto WelcomeAq nasce dall’esigenza di offrire una più ampia e variegata offerta di servizi per il turismo incoming per la città dell’Aquila e i suoi comuni limitrofi. Sarà agenzia di viaggi della città e per la città, con proposte di pacchetti turistici che siano ecologici, a km zero, e soprattutto sicuri.

Il personale dello Iat si avvarrà di figure qualificate, quali un direttore di agenzia di viaggi e accompagnatori turistici iscritti all’albo e professionisti multilingue del settore.

A completare l’offerta, booking, ticketing, sightseeing, organizzazione eventi e un angolo specificatamente dedicato al merchandise di artigianato artistico locale.