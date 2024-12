WELFARE: SANTANGELO, “SOSTEGNO A PROPOSTA DI LEGGE PARTECIPAZIONE LAVORATORI”

L’AQUILA – L’assessore al Welfare della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, esprime il suo pieno sostegno alla proposta di Legge sulla Partecipazione dei Lavoratori alla gestione e agli utili delle imprese, recentemente rilanciata dalla Ministra del Lavoro, Marina Calderoni.

“La partecipazione attiva dei lavoratori è essenziale per il progresso economico e sociale del nostro Paese. Questa iniziativa rappresenta un passo decisivo verso la realizzazione dei valori costituzionali”, ha dichiarato Santangelo, “Mi impegnerò con determinazione per sostenere questa causa”.

La proposta, presentata dalla CISL e sostenuta dall’attuale maggioranza governativa, è attualmente in discussione nella Commissione Lavoro della Camera. Si distingue per la sua innovatività, introducendo concetti di cogestione all’interno dei consigli di sorveglianza e di amministrazione, nonché diritti legati alla partecipazione finanziaria. Santangelo, tra i primi firmatari dell’originale proposta della CISL, ha ribadito l’importanza di applicare pienamente il diritto dei lavoratori, come previsto dall’articolo 46 della Costituzione, promuovendo una collaborazione che favorisca lo sviluppo delle imprese e della comunità nazionale.