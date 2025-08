WEST NILE: AD AVEZZANO AL VIA DISINFESTAZIONE, “PREVENZIONE SUBITO”

AVEZZANO – “In Italia, nell’ultima settimana, si è registrato un raddoppio dei casi di West Nile virus, rispetto al precedente bollettino diramato dall’Istituto Superiore di Sanità. Per questo nella città di Avezzano, il Comune ha scelto di giocare d’anticipo, lanciando una campagna straordinaria di disinfestazione su tutto il territorio urbano e nelle zone più sensibili”.

Come si legge in una nota, il sindaco Giovanni Di Pangrazio ha disposto l’avvio immediato degli interventi.

Gli uffici, guidati dal dirigente Laurenzi, hanno ultimato tutte le procedure per il piano di prevenzione. Nel mese di agosto, come ogni anno, infatti, la città è oggetto di disinfestazione standard, che diventa strumento di profilassi per tutti i tipi di zanzara. Alla luce della casistica collegata al West Nile Virus, però, l’amministrazione ha scelto di operare sul territorio un’azione ancora più incisiva.

“L’unico modo per proteggere i cittadini è agire subito. – ha dichiarato il primo cittadino – Anche questa volta, non ci facciamo trovare impreparati, adottando le best pratices relative”.

L’operazione è coordinata dal Settore Ambiente e andrà ad interessare tutte le aree a rischio proliferazione di zanzare, incluse le zone verdi e i quartieri.

Sono utilizzati prodotti larvicidi certificati, a basso impatto ambientale, ed è garantita un’informazione puntuale alla cittadinanza. Un ciclo di disinfestazione adulticida e larvicida è già partito. Si ricorda che il virus viene trasmesso tramite le punture di zanzare infette e può provocare sintomi gravi, soprattutto nei soggetti fragili.

“Questa è una scelta di responsabilità – ha concluso il sindaco – La salute non si improvvisa: si protegge, ogni giorno, con interventi concreti e tempestivi”.

L’amministrazione comunale invita, quindi, i cittadini a collaborare con piccole ma fondamentali azioni quotidiane di prevenzione:

Eliminare i ristagni d’acqua nei pressi delle abitazioni, utilizzare repellenti e zanzariere, segnalare tempestivamente eventuali criticità ambientali.