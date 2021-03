WHATSAPP E INSTAGRAM DOWN IN TUTTA ITALIA, MIGLIAIA DI SEGNALAZIONI

L’AQUILA – Problemi per Whatsapp ed Instagram in tutta Italia. Da alcuni minuti, gli utenti dei due social di Facebook non riescono accedere alle chat ed al newsfeed.

In particolare, su Whatsapp si registra l’errore “Connessione..” nel momento in cui si tenta di accedere alle conversazioni, su Instagram è impossibile caricare le fotografie, mentre il newsfeed restituisce un errore generico.

I problemi si stanno verificando sia dalle versioni web che dalle rispettive applicazioni per iOS ed Android e sono certificati anche dalla pagina Downdetector di Whatsapp. Lo stesso sta accadendo anche sulla pagina di Instagram.