WIKI LOVES MONUMENTS: APPELLO A COMUNI ABRUZZESI, “AIUTATECI A DOCUMENTARE BENI CULTURALI”

L’AQUILA – A due mesi di distanza dal via della campagna di autorizzazioni per il concorso Wiki Loves Monuments, che coinvolge migliaia di volontari nel realizzare fotografie dei beni culturali con licenza libera, Wikimedia Italia rinnova il suo appello ai comuni abruzzesi affinché concedano le autorizzazioni: documentare i beni culturali su Wikipedia permette di arricchire la più grande enciclopedia multilingue online e dare visibilità alla ricchezza culturale della Regione.

“Permetteteci di contribuire a documentare il patrimonio italiano e renderlo accessibile!” – chiede Iolanda Pensa, presidente di Wikimedia Italia, capitolo italiano di Wikimedia Foundation che in Italia sostiene Wikipedia e altri progetti correlati – “Wikipedia, i progetti Wikimedia e OpenStreetMap producono conoscenza libera ovvero testi, fotografie e dati che devono essere sempre disponibili a tutti per qualsiasi uso, anche commerciale. In Italia questo non è possibile senza autorizzazione: per poter fare fotografie dei nostri beni culturali con licenza libera, ci serve l’autorizzazione di chi è proprietario o gestisce il bene. Autorizzateci! È a vantaggio di tutti”.