WORKSHOP GRAN SASSO: FINA (PD), “SERVE LAVORO CORALE, MARSILIO PARTECIPI”

L’AQUILA – “La vicenda dell’acquifero del Gran Sasso merita scrupolo istituzionale e lavoro corale. Il presidente Marco Marsilio partecipi domani all’incontro convocato a L’Aquila”.

Lo scrive in una nota il senatore Pd Michele Fina in merito all’incontro in programma per domani presso l’Emiciclo, sede del Consiglio regionale all’Aquila.

“Siamo di fronte ad una vicenda delicata che coinvolge salubrità delle acque, incolumità pubblica, sicurezza delle infrastrutture e presenza dei laboratori – aggiunge – È necessario che siano coinvolte le migliori competenze e garantendo un approccio di massima responsabilità che metta al riparo da superficialità, ma anche da dannose faziosità”.

“Per riuscire nell’obiettivo e tutelare al meglio gli interessi pubblici in gioco serve il massimo livello di attenzione istituzionale: ho già depositato un’interrogazione al ministro Matteo Salvini sul tema, ma non basta. Sia presente il presidente Marsilio domani e assuma pubblicamente una posizione per conto della Regione, nei confronti del Governo, e indichi una direzione da seguire”, conclude.