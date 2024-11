WORKSHOP SICUREZZA GRAN SASSO: APPELLO DI PIETRUCCI E MARIANI A MARSILIO, “NON DISERTI L’EVENTO”

L’AQUILA – “Il tema dei lavori per la messa in sicurezza del Gran Sasso è così importante che dovrebbe scalare facilmente l’agenda del Presidente Marsilio, con le nostre lo ha fatto inesorabilmente. Abbiamo ritenuto impellente infatti organizzare per mercoledì 6 novembre, alle 15 presso la Sala Ipogea del Consiglio Regionale, all’Aquila, un workshop che, con l’intervento di soggetti decisori ed esperti del tema, darà l’occasione a tutti di informarsi sui delicati lavori previsti. Un momento per fare trasparenza, senza la quale non è possibile coinvolgere democraticamente cittadinanza e territori per un dibattito pubblico sui lavori, necessario e previsto per legge. Ci piacerebbe allora che, il Presidente della Regione Marsilio, anziché piccarsi come ha fatto ieri a mezzo stampa, rispondesse presente al nostro invito e magari sposti qualche suo impegno pur di partecipare”. Lo affermano i consiglieri regionali di opposizione Pierpaolo Pietrucci e Sandro Mariani.

“Perché gli unici fiumi che realmente ci interessano non sono quelli di parole, come sostiene, ma quelli d’acqua, il bene più importante di cui il Gran Sasso è pieno. Un’acqua buonissima, risorsa preziosa delle nostre Aree interne, che dà la possibilità a centinaia e centinaia di migliaia di persone di bere e quindi vivere e che deve coesistere nel miglior modo possibile, in un sistema complesso insito ormai nella nostra montagna, insieme ai due trafori e ai laboratori di fisica nucleare. Abbiamo pensato dunque che, qualche parola in più, prima di procedere con nuove perforazioni che possano turbare questo delicato equilibrio, fosse utile spenderla, al di là degli interessi della politica e del gioco dei partiti, perché la questione Gran Sasso è troppo grande e importante per divisioni di questo genere. Speriamo di non esserci sbagliati e che dietro le parole rabbiose, quelle sì inutili, che abbiamo ascoltato dal Presidente Marsilio, non si celi altro. Il tema è annoso, delicato e complesso, ha coinvolto anche la precedente Giunta di centro sinistra e non permetteremo venga affrontato senza la massima attenzione o che peggio possa essere inquinato da interessi”.