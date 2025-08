WORLD GAMES: LA CAMPIONESSA ABRUZZESE DI APNEA ILENIA COLANERO IN PARTENZA PER LA CINA CON NAZIONALE

LANCIANO – Concentrazione, determinazione e tanta emozione negli ultimi allenamenti in vasca, a Lanciano (Chieti), per la plurimedagliata campionessa Ilenia Colanero, atleta abruzzese della Nazionale italiana di apnea paralimpica, pronta a volare in Cina per partecipare, dal 7 al 13 agosto prossimi, ai prestigiosi World Games, la più importante competizione mondiale riservata alle discipline non olimpiche.

Ilenia partirà da Milano insieme alla delegazione ufficiale del CONI e alla rappresentativa azzurra di apnea paralimpica, disciplina che farà il suo esordio assoluto in questa manifestazione, segnando un traguardo storico per lo sport inclusivo.

A fare da cornice agli ultimi giorni di preparazione è la piscina del Lanciano Sport Center, dove Ilenia sta ultimando le sessioni tecniche.

“Sarà una sfida dura, i cinesi sono fortissimi – dichiara in una nota Ilenia prima della partenza – ma voglio dare tutto per provare a regalare una medaglia al mio Paese, salire sul tetto del mondo e onorare questa occasione straordinaria”.

L’atleta gareggerà l’11 agosto, in diverse prove, portando con sé mesi di allenamenti intensi, sacrifici e una motivazione incrollabile.

Un sincero e affettuoso in bocca al lupo a Ilenia è arrivato, a bordo piscina, dal presidente del Lanciano Sport Center, Franco D’Intino, e dal direttore generale, Luca Fasoli, che le hanno rivolto “i più calorosi saluti e l’orgoglio di vederla rappresentare l’Italia e il nostro territorio in una competizione così importante”.