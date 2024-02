WORLD SKATE GAMES: PREMIER MELONI A MONTESILVANO, “GRANDE OCCASIONE PER L’ABRUZZO”

MONTESILVANO – Con i World Skate Games 2024 “l’Abruzzo ha una grande occasione. L’Aquila è nota, Roma è molto nota, come Milano, però in questo evento partecipano città che fuori dai confini nazionali che sono meno note ma che hanno tantissimo da raccontare”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla presentazione a Montesilvano, sottolineando che “la nostra nazione è amata e stimata nel mondo molto più di quanto noi riusciamo a volte ad amarla e stimarla”. La “forza dell’Italia” è di essere “la nazione dei borghi, dei campanili, delle mille identità, in cui ogni territorio ha qualcosa che trovi solo lì. Raccontarlo al mondo, alle 12 mila persone che arrivano e a quelli che vedranno l’evento in tv e sui social, è un’occasione sempre precedenti. E questo territorio è perfettamente all’altezza”.

Meloni ha assicurato che “faremo del nostro meglio, ce la metteremo tutta, faremo la nostra parte per questo territorio, per questa gente orgogliosa, operosa, che non chiede sussidi e privilegi ma l’opportunità di competere ad armi pari”.

Il presidente della Regione Marco Marsilio ha sottolineato: “Noi abruzzesi abbiamo la fortuna di avere un santo in paradiso. Come non sfruttare allora Sabatino Aracu, presidente nazionale e mondiale di una federazione che raggruppa tante discipline così praticate in tutto il mondo, che sono popolarissime soprattutto tra i più giovani?”.

“È una vetrina pazzesca – ha proseguito il presidente – e non potevamo davvero perdere questa occasione, anche se l’organizzazione di questi eventi costa molto. Il presidente Aracu ha avuto il merito di crederci e di presentarci un piano di marketing convincente. Infatti, questa manifestazione porterà nelle nostre città almeno 6-7 mila atleti oltre a tecnici, giornalisti e tifosi che riempiranno gli alberghi, staranno nelle città, andranno nei ristoranti per un periodo anche abbastanza lungo, dal 6 al 22 settembre. In questo modo-ha spiegato Marsilio- allungheremo la stagione estiva e incrementeremo turismo nel momento in cui andrà a calare quello tipico ferragostano. Senza contare l’enorme ritorno di immagine, la pubblicità, il marketing territoriale che riusciremo a fare. Ci costerebbero tante volte di più se acquistassimo spazi sui media di tutto il mondo per far vedere quanto è bello il nostro Abruzzo. È stato così lo scorso anno per la grande partenza del Giro d’Italia, con la costa dei Trabocchi alla ribalta internazionale, e sarà così anche con i World Skate Games. Abbiamo di nuovo una grande occasione, saremo di nuovo al centro dell’attenzione mondiale e sono certo che saremo all’altezza della situazione”.

“Grazie a tutti, grazie al presidente Meloni per essere qui, – ha concluso Marsilio – e per aver impreziosito con la sua presenza la cerimonia di presentazione e soprattutto per aver dato il crisma che occorre a un evento mondiale come questo”.