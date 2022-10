WRITER ARRESTATI IN INDIA: SPOSTATA A DOMANI NUOVA UDIENZA PER RILASCIO CON CAUZIONE

NEW DELHI – La nuova udienza per i quattro writer italiani in arresto a Mumbai, nella quale il magistrato potrebbe concedere loro l’atteso rilascio su cauzione, è stata posticipata a domani, o, al più tardi, a lunedì. Lo conferma all’ANSA, da Teramo, l’avvocato Vito Morena, il legale italiano che segue il caso per tutti e quattro, affiancando un collega indiano: il 21enne Daniele Stranieri di Spoltore (Pescara) il 24enne Gianluca Cudini di Tortoreto (Teramo), il 29enne Baldo Sacha di Monte San Vito (Ancona),e il 27enne Paolo Capecci di Grottammare (Ascoli Piceno).

I quattro sono stati arrestati il 2 ottobre dalla polizia di Ahmedabad, la capitale del Gujarat, per avere “imbrattato” alcune carrozze delle linee metropolitane. Il 7 ottobre, in una udienza preliminare, i quattro sono stati trasferiti dalla custodia della polizia a quella di competenza della magistratura, che potrebbe concedere loro la libertà su cauzione, o condannarli al pagamento di una sanzione chiudendo così il caso; da allora tuttavia non si è stata tenuta nessuna altra udienza. I quattro stanno bene e sono stati visitati da rappresentanti del Consolato italiano a Mumbai, che segue attentamente la vicenda.