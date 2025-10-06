WTTC 2025: POMILIO BLUMM FIRMA VIDEO DI APERTURA, PROTAGONISTI ANCHE GRAN SASSO E ABRUZZO AQUILANO

PESCARA – Pomilio Blumm protagonista della 25ª edizione del World Travel & Tourism Council (Wttc) Global Summit: l’agenzia leader nella comunicazione pubblica su scala internazionale con quartier generale a Pescara, fondata dalla famiglia Pomilio, ha curato il video di apertura dell’evento che si è tenuto a Roma nell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, dal 28 al 30 settembre.

Un video che ha raccontato le bellezze d’Italia come destinazione ideale per gli investimenti internazionali nel turismo, capace di coniugare identità culturale, sostenibilità e crescita, e con protagonista anche l’Abruzzo aquilano, con riprese mozzafiato in particolare a Campo Imperatore sul Gran Sasso.

Ad applaudire il video della Pomilio Blumm, esito dell’ultima di tante prestigiose commesse, nella cerimonia d’apertura di un evento che per la prima volta è ospitato dall’Italia, e che vede la partecipazione di ospiti nazionali e internazionali, inclusi ministri, ceo d’impresa e leader del settore, anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

Spiega dunque Franco Pomilio, presidente di Pomilio Blumm: “con questo video abbiamo voluto mettere al centro il valore del turismo come infrastruttura culturale ed economica, raccontando un’Italia che innova senza snaturarsi. L’Abruzzo e l’Aquilano che abbiamo voluto mostrare in questo video per un pubblico internazionale, ne sono un emblema: paesaggi unici, autenticità e un potenziale d’investimento straordinario per un turismo di qualità radicato nelle comunità. Il nostro lavoro è aiutare istituzioni e territori a connettere visione, dati e narrazione per attrarre capitali, migliorare i servizi e generare impatti positivi e duraturi”.

Tra i temi centrali del summit, è stato del resto quello dell’overtourism, e la necessità di ridurre la concentrazione sul delle presenze nel 4% del territorio, aprendo alla valorizzazione del restante 96% del Paese, dove del resto ricadono significative opportunità per investitori e operatori privati.

“Abbiamo investito sulla qualità – ha detto Meloni nell’intervento di apertura -, consapevoli che sulla qualità l’Italia sa essere imbattibile. Oggi l’Italia è la prima nazione europea per competitività turistica regionale, la seconda in Europa per presenze turistiche con quasi 58 milioni di arrivi internazionali. Siamo al quinto posto nella classifica globale dei paesi più visitati e ci apprestiamo a scalare un’altra posizione. Numeri che ci rendono fieri del lavoro fatto, ma che ancora non ci bastano”.

Ha aggiunto il ministro Santanchè: “oggi siamo qui a ribadire quanto le relazioni internazionali sono fondamentali per lo sviluppo del turismo e per le partnership, per la condivisione di una visione che ci porterà lontano e ci farà arrivare a traguardi che nessuno di noi da solo potrebbe raggiungere. Il turismo unisce, crea legami e relazioni tra persone. E chi fa impresa sa sognare e nella nostra Nazione i sogni possono diventare realtà”.

A rappresentare la Regione Abruzzo, l’assessore con delega al Turismo, Daniele D’Amario, per il quale il Wttc Global Summit, “oltre ad essere una vetrina prestigiosa e un’occasione di rilievo per consolidare relazioni avviate e sviluppare nuove opportunità, presentando il nostro Abruzzo a quanti ancora non hanno avuto modo di apprezzarne le innumerevoli risorse dal punto di vista turistico. Quest’estate abbiamo avuto numeri da record, a testimonianza del fatto che le persone sono in cerca di mete autentiche e al di fuori delle rotte già battute, e noi dobbiamo essere bravi a cogliere questa opportunità”.

Anche in occasione del Wttc ha confermato Pomilio Blumm ha confermato il suo ruolo di player di punta per il settore event design per grandi appuntamenti internazionali e comunicazione per il turismo.

Del resto la società vanta un’esperienza pluridecennale al servizio di più di 200 partner istituzionali in tutto il mondo ed è a capo di un network indipendente di 103 uffici in Europa e oltre, con un team di 7.300 persone, esperti provenienti da 39 paesi, 80 collaboratori nella sede centrale di Pescara. Nel network in particolare un ruolo strategico lo rivestono tre società satellite a Rhino Med ad Alicante, Pomilio Blumm Europe a Bruxelles e Pomilio Blumm America a Washington.

Tra gli innumerevoli progetti a firma Pomilio Blumm, basti ricordare “Italy is simply extraordinary: beIT”, la più grande campagna di nation branding mai realizzata dal Governo italiano per la promozione del Made in Italy, l’organizzazione di più edizioni del G7 e del G20, tra cui in particolare il G7 della Cultura tenutosi a Napoli nel 2024.

Pomilio Blumm ha avuto poi un ruolo centrale nelle olimpiadi invernali di Torino, nei i Giochi del Mediterraneo, nell’EXPO di Milano, nell’Eurovision di Torino.

Per non parlare di numerosi incarichi per la Commissione europea, la Banca Centrale Europea e Ministero degli affari esteri.

Tra i fiori all’occhiello c’è infine Oscar Pomilio Forum a Pescara, che nell’ultima edizione di luglio scorso ha avuto come protagonisti Daron Acemoglu, Premio Nobel per l’Economia nel 2024, Chris Bangle, designer americano della Bmw e Rolls-Royce, Michele De Lucchi, celebre architetto e designer italiano, fondatore di Amdl Circle, celebre per la lampada Tolomeo.

Nelle passate edizioni protagonisti sono state personalità del calibro del ministro svedese Kristina Persson, la produttrice cinematografica statunitense Kathleen Kennedy, l’ambasciatore culturale Usa Kareem Abdul-Jabbar, il direttore artistico della Disney Dave Bossert, l’archistar Daniel Libeskind, che ha firmato, tra gli altri capolavori, il nuovo ground zero di New York.