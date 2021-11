“YES I START UP”, CONTINUA VIAGGIO IN ABRUZZO: NUOVA TAPPA A ROCCA DI MEZZO

L’AQUILA – Dopo le tappe di Scurcola Marsicana e di Avezzano, Yes I Start Up continua il viaggio in Abruzzo e arriva a Rocca di Mezzo, provincia dell’Aquila, presso la sede del Parco regionale Sirente Velino.

L’evento, dal titolo “Nuove opportunità per fare Impresa”, si terrà in presenza giovedì 2 dicembre, alle 17.

Nel corso dell’incontro verranno delineate le linee guida del progetto, nonché i punti programmatici di una realtà – quella offerta dall’Ente Nazionale Microcredito con Yes I Start Up – che continua a ottenere importanti riconoscimenti. Non ultimo, quello di “best practice” a livello europeo.

Il progetto si propone di fare Formazione, rivolgendosi a neet (giovani che non studiano e non lavorano), donne e disoccupati di lunga durata, per aiutarli a ideare, plasmare e dare fattivamente corso alla propria idea di auto-imprenditorialità. Anche grazie a linee di finanziamento che, una volta acquisite le competenze, rendano davvero possibile trasformare il proprio sogno in realtà.

Dopo i saluti del presidente del Parco regionale Sirente Velino, Francesco D’Amore, si avvicenderà una nutrita scaletta di interventi. Dapprima Sergio Natalia, esperto di coesione territoriale e di finanza agevolata, per un intervento inerente Territorio-Innovazione-Impresa. A seguire, Francesca Cerasani, rappresentante dell’Ente Nazionale Microcredito, dettaglierà con dovizia il progetto SELFIEmployment. Paola Morga, di AMBECÒ, presenterà il progetto Yes I Start Up nelle vesti di Soggetto Attuatore. E ancora, Fabrizio Belisari, direttore del CNA di Avezzano, evidenzierà le strategie della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa per le nascenti realtà imprenditoriali, anticipando così la relazione sui giovani imprenditori di Melania Dottori, presidente Giovani Imprenditori CNA Abruzzo. In chiusura Silvio Calice, Coordinatore regionale del Premio Cambiamenti CNA, spiegherà al pubblico quali rischi e quali opportunità siano insite nell’apertura di una nuova impresa, mentre Mirko Cipollone, finalista del suddetto premio, presenterà la storia di un giovane imprenditore.