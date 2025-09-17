ZAFFERANO DELL’AQUILA DOP: “GRAN FINALE VENTENNALE, INTERVENTO LOLLOBRIGIDA SEGNALE GOVERNO”

L’AQUILA – “Lo Zafferano è simbolo e futuro d’Abruzzo, lo abbiamo dimostrato con i fatti in queste partecipate giornate di convegni e show cooking e lo conferma la grande rilevanza nell’agenda politica e istituzionale dell’ultimo appuntamento, un gran finale che vedrà ancora una volta la presenza di ospiti illustri di respiro nazionale ed internazionale”.

Così Paolo Federico, presidente del Gruppo di azione locale (Gal) Gran Sasso Velino e sindaco di Navelli, alla vigilia dell’ultimo evento nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale dello Zafferano dell’Aquila DOP, che si terrà venerdì 19 settembre, a partire dalle 15.30, nella sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale all’Aquila.

Un ricco parterre animerà il convegno “Lo Zafferano dell’Aquila Dop: tra tradizione e innovazione” al quale interverranno in videocollegamento anche il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e lo chef abruzzese di fama internazionale Niko Romito.

“È il segnale dell’attenzione del Governo per questo territorio – sottolinea Federico – L’ impegno per la tutela e la valorizzazione del nostro ‘Oro rosso’ è stato ampiamente ripagato dalla soddisfazione di aver contribuito a promuovere l’intera regione nel mondo. Un percorso virtuoso emerso chiaramente nel corso delle celebrazioni per il ventennale, che continuerà con ancora maggiore entusiasmo visti i tanti spunti offerti dal confronto con esperti del settore enogastronomico, produttori, giornalisti, professori universitari e istituzioni”.

Grande chiusura quindi, dopo gli appuntamenti di Navelli, San Pio delle Camere e Barisciano, con l’ultimo convengo che si terrà nel capoluogo regionale.

Porteranno i saluti istituzionali in presenza, oltre a Federico, il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Luigi D’Eramo, il senatore Guido Liris, componente della Commissione Bilancio, il vicepresidente della Regione Abruzzo, con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, l’assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo, il sindaco dell’Aquila e presidente dell’Anci Abruzzo Pierluigi Biondi.

Interverranno Massimiliano D’Innocenzo, presidente del Consorzio per la tutela dello Zafferano dell’Aquila DOP e della Cooperativa di comunità Oro rosso, socio della Cooperativa di produttori ‘Altopiano di Navelli’; la professoressa Silvia Mantini, docente di Storia moderna presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila; la professoressa Federica Cucchiella, docente di Economia ed Organizzazione aziendale e di Gestione dei sistemi sanitari e Strumentazione di diagnostica medica; Elena Sico, direttrice del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo; Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia; Piercesare Stagni, presidente dell’Abruzzo Film Commission; lo chef Niko Romito; i giornalisti Luca Telese, direttore del quotidiano abruzzese Il Centro, e Angelo De Nicola, scrittore e cultore del territorio. Modera il giornalista e gastronomo Antonio Paolini.

A promuovere l’iniziativa il Gruppo di azione locale (Gal) Gran Sasso Velino, in collaborazione con la Regione Abruzzo, in particolare l’Assessorato all’Agricoltura, la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia e la Fondazione della Cassa di Risparmio dell’Aquila, nell’ambito della Strategia di sviluppo a valere sul Piano di Sviluppo Rurale Abruzzo 2014-2022 – Sottomisura 19.3.