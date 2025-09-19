ZAFFERANO DELL’AQUILA DOP: TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE, LA DIRETTA

L’AQUILA – Gran finale delle celebrazioni per il ventennale dello Zafferano dell’Aquila DOP.

La diretta nella sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale all’Aquila, con il convegno “Lo Zafferano dell’Aquila Dop: tra tradizione e innovazione” al quale interverranno in videocollegamento anche il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e lo chef abruzzese di fama internazionale Niko Romito.