BARISCIANO – Una serie televisiva per celebrare lo Zafferano dell’Aquila DOP.

Ad annunciare il progetto, a sorpresa, la regista di fama internazionale Cinzia TH Torrini, in questi giorni in Abruzzo per il Film Festival di Calascio: “Sono una grande fan dell”Oro rosso’ e il mio sogno è quello di riuscire a girare una serie sullo Zafferano di questo territorio, perché si produce in diverse parti del mondo ma è qui che si trova il migliore in assoluto. In genere i miei desideri si avverano, staremo a vedere”.

La gradita e inattesa notizia è stata data dalla stessa regista che con la sua presenza ha impreziosito una serata interamente dedicata all'”Oro rosso” intervenendo nel suggestivo complesso di San Colombo di Barisciano dove lo scorso 12 settembre si è tenuto il secondo show cooking nell’ambito delle quattro giornate organizzate per celebrare il ventennale dello Zafferano dell’Aquila DOP.

La nota e stimata cineasta, tra le altre cose ha spiegato: “Sono fan del Bergamotto, tanto che ho scritto una serie che andrò a girare presto in Calabria, e mi piacerebbe dare inizio a una nuova saga sullo Zafferano. Potrebbe essere un’ulteriore occasione anche per incentivare il cineturismo che è importantissimo”.

“Per me è stato un onore partecipare a questa serata e poter assaggiare piatti così particolari arricchiti dallo Zafferano – ha aggiunto – assaporare i prodotti tipici della tradizione e allo stesso tempo ricette innovative. Io sono toscana e vivo a Roma ma provo un forte amore per il paesaggio e le persone di questo territorio, qui mi sento a casa”.

All’evento, animato dagli oltre cento ospiti che hanno potuto degustare i piatti pensati per l’occasione dagli chef Matteo Di Panfilo, del Podere Santa Lucia di Tossicia (Teramo), e Stefano Ferrauti, della Relais Magione Papale dell’Aquila, hanno preso parte esperti ed istituzioni che si sono alternati in partecipati interventi.

Hanno partecipato il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Luigi D’Eramo, il presidente del GAL Gran Sasso Velino e sindaco di Navelli Paolo Federico, il sindaco del Comune di Barisciano Fabrizio D’Alessandro, l’imprenditrice e fondatrice di Tindora Cosmetics Fiorella Bafile, il giornalista e gastronomo Antonio Paolini.

Il prossimo e ultimo appuntamento si terrà venerdì 19 settembre, a partire dalle 15.30, nella sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale all’Aquila, con il convegno “Lo Zafferano dell’Aquila Dop: tra tradizione e innovazione”.

Un ricco parterre di ospiti per l’occasione che si alterneranno per offrire un quadro completo tra passato e presente, tracciando prospettive future e opportunità di sviluppo per il territorio che dà origine ad un prodotto simbolo dell’intera regione.

Previsto l’intervento del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. Porteranno i saluti istituzionali il senatore Guido Liris, il vicepresidente della Regione Abruzzo, con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, l’assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo, il presidente del Gal Gran Sasso Velino e sindaco di Navelli Paolo Federico, il sindaco dell’Aquila e presidente dell’Anci Abruzzo Pierluigi Biondi.

Interverranno Luigi D’Eramo, sottosegretario Masaf; Massimiliano D’Innocenzo, presidente del Consorzio per la tutela dello Zafferano dell’Aquila DOP e della Cooperativa di comunità Oro rosso, socio della Cooperativa di produttori ‘Altopiano di Navelli’; la professoressa Silvia Mantini, docente di Storia moderna presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila; la professoressa Federica Cucchiella, docente di Economia ed Organizzazione aziendale e di Gestione dei sistemi sanitari e Strumentazione di diagnostica medica; Elena Sico, direttrice del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo; Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia; Piercesare Stagni, presidente dell’Abruzzo Film Commission; lo chef Niko Romito; i giornalisti Luca Telese, direttore del quotidiano abruzzese Il Centro, e Angelo De Nicola, scrittore e cultore del territorio. Modera il giornalista e gastronomo Antonio Paolini.

A promuovere l’iniziativa il Gruppo di azione locale (Gal) Gran Sasso Velino, in collaborazione con la Regione Abruzzo, in particolare l’Assessorato all’Agricoltura, la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia e la Fondazione della Cassa di Risparmio dell’Aquila, nell’ambito della Strategia di sviluppo a valere sul Piano di Sviluppo Rurale Abruzzo 2014-2022 – Sottomisura 19.3.