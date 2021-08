ZAFFERANO: GRANDE FESTA PER I 50 ANNI DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO DEI NAVELLI

NAVELLI. Una giornata di festa è stata organizzata in occasione del 50esimo anno dalla fondazione della cooperativa Altopiano di Navelli.

Appuntamento per domenica 22 agosto alle ore 17:00 nella sede del comune di Navelli per celebrare l’importante traguardo e porre le basi per le sfide future. In particolare, durante la giornata, oltre a ricordare il fondatore della Cooperativa, Silvio Salvatore Sarra, a cui va il merito di essere stato un pioniere nel far riconoscere l’oro rosso dell’Altopiano di Navelli a livello internazionale – sue le iniziative di portare lo zafferano in popolari trasmissioni televisive come Portobello e di facilitare la divulgazione del prodotto in tutti i media nazionali – prevede un approfondimento sulle prospettive future di lavoro e guadagno per un’eccellenza nazionale come lo zafferano.

“Siamo onorati di potere dare il via a questa giornata celebrativa che vuole essere un punto di arrivo e di rilancio per le sfide future”, ha detto il sindaco di Navelli, Paolo Federico, “personalmente credo in questo territorio, nella sua bellezza e nelle sue potenzialità, che devono essere promosse il più possibile”.

All’evento sarà presente l’attuale presidente della cooperativa Altopiano di Navelli, Valentino Di Marzio, i vertici di Confcooperative Abruzzo, il Presidente del Consorzio per la tutela dello Zafferano DOP L’Aquila, rappresentanti regionali, il Presidente della Camera di Commercio. L’iniziativa voluta dalla Cooperativa Altopiano di Navelli in collaborazione con l’amministrazione comunale, con la pro loco, il consorzio per la tutela dello zafferano dell’Aquila e la fondazione Silvio Salvatore Sarra.