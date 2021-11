ZAFFERANO, “RACCOGLI CONOSCI E DEGUSTA”: “GRANDE SUCCESSO” PER MANIFESTAZIONE ORO ROSSO D’ABRUZZO

L’AQUILA – Grande successo e un notevole afflusso di visitatori, per l’8° edizione della manifestazione “Raccogli Conosci e Degusta”, dedicata alla raccolta e preparazione dello Zafferano dell’Aquila DOP.

La manifestazione della durata di tre giorni “è stata un grande successo in termini di promozione e di numero di visitatori. Abbiamo potuto accogliere tante famiglie con bambini, gruppi di curiosi, ma anche persone che semplicemente desideravano trascorrere una piacevole giornata all’aria aperta e partecipare alla raccolta, sfioritura e all’essicazione dello zafferano” ha dichiarato il sindaco di San Pio delle Camere, Pio Feneziani.

“I tredici comuni dello Zafferano dell’Aquila DOP devono più che mai, in questo momento storico, collaborare unitamente per la promozione dell’Oro Rosso D’Abruzzo” ha affermato il vice presidente della Regione, Emanuele Imprudente che ha aperto l’evento con il taglio del nastro ed è stato presente alla tavola rotonda dal titolo “Made in Abruzzo”.

Presente anche l’assessore regionale alle Aree Interne, Guido Quintino Liris, che nel suo intervento ha voluto sottolineare quanto “la produzione di zafferano come prodotto d’eccellenza, può consentire di preparare solidi progetti partecipando alla sfida lanciata dal PNRR per il rilancio sociale, culturale e identitario delle nostre realtà interne territoriali”.

Presente alla manifestazione anche il parlamentare Luigi D’Eramo che nel suo intervento ha ribadito che “il prodotto tipico e le eccellenze, come lo zafferano dell’Aquila DOP, si plasmano perfettamente nelle nuove forme di turismo post-covid, generando un interesse da parte del visitatore attratto dai luoghi naturali e del benessere, alla riscoperta delle peculiarità e dalle tradizioni dei piccoli borghi della nostra regione”.

La presidente dell’Associazione Le Vie dello Zafferano, Sonia Fiucci, organizzatrice della manifestazione insieme al Comune di San Pio delle Camere, ha dichiarato in conclusione che “è necessario che venga rivalutata questa antica e preziosa arte della produzione di zafferano che, nel corso dei secoli, ha creato benessere all’intero territorio aquilano. Per questo motivo continueremo a dare visibilità e promozione a questo evento”.