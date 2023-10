ZAFFERANO: RACCOLTA APERTA A TUTTI A SAN PIO DELLE CAMERE

SAN PIO DELLE CAMERE – A San Pio delle Camere, in provincia dell’Aquila, i produttori di zafferano sono pronti ad accogliere i visitatori, per far vivere loro l’esperienza della raccolta dell’oro rosso d’Abruzzo.

Tutto pronto, infatti, per la 10/a edizione di “Raccogli Conosci Degusta” che si svolge a San Pio delle Camere il 28 e 29 ottobre ed è organizzata dall’Associazione Le Vie dello Zafferano e dal comune di San Pio delle Camere.

Divulgare la cultura della coltivazione del prezioso fiore e tramandare la sua storia millenaria, è la missione dell’Associazione. L’occasione di fare un’esperienza unica, gratuita, e sostenibile.

Nei due giorni i turisti saranno accompagnati dai produttori nei campi, dove saranno accompagnati nella raccolta dello zafferano. Poi in Piazza Redentore, nel centro storico del paese, si procederà alla sfioritura e all’essiccazione. A seguire si svolgerà lo showcooking dei Maestri Gelatieri coordinati da Francesco Dioletta, Tre coni Gelaterie d’Italia – Gambero Rosso.

Sabato 28 ottobre appuntamento ore 8.30 all’Agriturismo “Lo scrigno di Porpora” a San Pio delle Camere per andare nei campi di zafferano per la raccolta. Ore 10 in Piazza del Redentore sfioritura ed essiccazione. Ore 11.30 passeggiata al Castello di San Pio organizzata da “Majellando”.

Domenica 29 Ottobre ore 8.30 raccolta, a seguire sfioritura ed essiccazione. Sempre in Piazza del Redentore alle ore 11.30 Showcooking Maestri gelatieri. Ore 12 Tavola Rotonda “Le Eccellenze gastronomiche abruzzesi quale veicolo di sviluppo del territorio”. Ore 13 Apertura stand gastronomici con menù a base di Zafferano dell’Aquila Dop”. Ore 15.30 passeggiata al Castello di San Pio delle Camere con “Majellando” .