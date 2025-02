ZEMAN RICOVERATO PER ISCHEMIA CEREBRALE: LA VICINANZA DEL PESCARA: “MISTER, SIAMO SEMPRE CON TE”

ROMA – L’ex allenatore della Roma e del Pescara Zdeněk Zeman è ricoverato nella stroke unit del Policlinico Gemelli per una ischemia cerebrale.

Il 77enne, a quanto si apprende da fonti ospedaliere, “è vigile e collaborante”.

“Lo sai mister, siamo sempre con te”, è il messaggio di vicinanza del Pescara.

Il boemo ha allenato il Pescara in tre momenti negli ultimi 15 anni: nella stagione 2011/12, quando ha riportato gli abruzzesi in serie A, valorizzando anche calciatori come Ciro Immobile, Marco Verratti e Lorenzo Insigne; poi nella stagione 2017/18, in cui subentrò all’esonerato Massimo Oddo, non riuscendo a salvare la squadra dalla retrocessione in B; l’esperienza nella stagione 2023/24 durò fino a dicembre, quando fu costretto a lasciare a causa delle precarie condizioni di salute.