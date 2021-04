ZENNARO, INCONTRO ISTITUZIONALE CON CECI: “ATER ATTORE STRATEGICO PER RIGENERAZIONE URBANA”

TERAMO – Questo pomeriggio si è tenuta la visita istituzionale del deputato della Lega Antonio Zennaro alla presidente dell’Ater di Teramo, Maria Ceci, per un confronto sullo stato dell’arte dei lavori di messa in sicurezza degli immobili danneggiati dal sisma e sul ruolo dell’ente per lo sviluppo e la rifunzionalizzazione dell’edilizia pubblica territoriale.

“Importanti i progressi che sono stati fatti nei progetti e nei lavori di ricostruzione e manutenzione degli edifici Ater colpiti dal sisma . ” – ha dichiarato al termine dell’incontro Zennaro – “Ora sarà fondamentale canalizzare sul territorio le risorse messe a disposizione dal PNRR, con gli oltre 9 miliardi stanziati sul capitolato “rigenerazione urbana e housing sociale”. L’Ater è un attore strategico per il potenziamento dell’edilizia residenziale pubblica e per la riqualificazione delle aree urbane anche attraverso una migliore qualità abitativa delle fasce più deboli.”