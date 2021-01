ZENNARO (LEGA), “SERVE GOVERNO SERIO CHE NON RIMANDI PROBLEMI. VOGLIAMO VOTARE”

L’AQUILA – Cartelle esattoriali, rinviate al 28 febbraio. Continui rinvii di un mese non servono a nulla. Servirebbe un Governo serio che cancelli le cartelle con un saldo e stralcio, rottamazione ed una pace fiscale. Mentre litigano il Paese è fermo, migliaia di aziende e milioni di lavoratori soffrono, ad esempio palestre, piscine, scuole di danza e impianti sportivi che sarebbero pronti a riaprire domani in totale sicurezza. Ma servirebbe un Governo che affronta i problemi e non li rimanda. Ma per il momento non si andrà a votare e vedremo nei prossimi giorni chi gestirà la situazione. #vogliamovotare”.

Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il deputato leghista Antonio Zennaro.

Download in PDF©