ZERO GRAVITY: GIOVANI TALENTI AQUILANI VINCONO IN PIEMONTE

L’AQUILA – Grande successo per la scuola aquilana di breakdance Zero Gravity, i cui giovani talenti hanno brillato all’ALBATTLE, prestigiosa competizione di breakdance che si è svolta ad Alba, in provincia di Cuneo.

È quanto si legge in una nota nella quale viene spiegato: “A spiccare su tutti è stata Angelica Gasbarre, che a soli 10 anni ha conquistato la vittoria nella categoria Under 10, dimostrando grande tecnica, energia e passione per la disciplina. Una prestazione straordinaria che le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio e portare a casa il meritato titolo”.

Ma il successo di Zero Gravity non si ferma qui. Anche gli altri atleti della scuola hanno ottenuto ottimi risultati, confermando l’alto livello del team.

“Tra le performance più rilevanti, spicca quella di Federico Dox, classificatosi terzo nella categoria Under 16, dimostrando talento e determinazione”.

“L’intera squadra ha offerto prestazioni di alto livello, portando il nome di Zero Gravity e dell’Aquila ai vertici della competizione. Questi risultati confermano il duro lavoro e l’impegno quotidiano di atleti e coach, sottolineando la qualità della preparazione fornita dalla scuola”.

“Angelica Gasbarre, Federico Dox e tutti gli allievi protagonisti dell’ALBATTLE continuano a dimostrare che la passione e la dedizione sono elementi chiave per il successo. Un traguardo importante per Zero Gravity, destinata a lasciare il segno nel panorama della breakdance italiana”, conclude la nota.