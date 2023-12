ZES ABRUZZO: A MOZZAGROGNA START UP PER PRODUZIONE NUOVA E-BIKE CON ALLUMINIO RICICLATO

CHIETI – Made In, start-up nata in area Zona economica speciale in Abruzzo, nel comune di Mozzagrogna presenta la bici elettrica “Unica6 trekking”, secondo modello della piattaforma, che fa seguito alla versione “Unica6 – crossover”, mostrata durante l’edizione 2023 di Eicma a Milano.

Le innovative e-bikes nascono dalla collaborazione tra “Di Luca Bike” e “Made In. Il design è quello griffato da Danilo Di Luca, ex corridore di Spoltore vincitore di numerosi Giri d’Italia e Classiche del Nordche questa mattina ha illustrato le caratteristiche tecniche di questa serie.

“Si tratta di una bici a pedalata assistita, pensata per assolvere a più funzioni, e facilmente adattabile ad ognuna di esse: dal noleggio per turismo al lavoro o al bike sharing. È dotata di cambio automatico, freni a disco, e led all’interno del telaio per aumentare la visibilità del mezzo. Una city bike che con pochi accorgimenti può diventare una comoda alternativa alle quattro ruote”.

Ad aggiungere valore aggiunto al prodotto è il materiale utilizzato: infatti l’alluminio dei telai, realizzati presso lo stabilimento della IAT Italian Aluminium Technology Srl a Casoli (che ha già prodotto 11 mila tra telai per biciclette o e-bike di vario genere)è 100% riciclato, un sistema che applica a tutto tondo i princìpi dell’economia circolare,nel tessuto industriale della Val Di Sangro.